Олень заплыл далеко от берега и обессилел. Фото: скриншот видео

Второго оленя за неделю спасли у берегов Черного моря. Обессиленное животное случайно нашел в воде Максим Марчук. Мужчина, который работает в спасотряде Новороссийска, вышел в море в свой выходной и в километре от кромки увидел плывущего самца. Заметив, что олень может утонуть в любой момент, он подплыл поближе и смог погрузить его в лодку.

- Он привез оленя на берег, где вызвал специалистов заповедника и передал им животное, - рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Это не первый случай спасения крупных животных из воды. Под Анапой бродячие собаки загнали оленуху в воду. От испуга она заплыла слишком далеко. Тогда на помощь ей пришли сотрудники заповедника «Малый Утриш».

Инспектор вышел в море на лодке и целый час вел заблудшую самку к берегу. Когда она услышала лай псов, она вновь поплыла от суши. Но все-таки спасательная операция закончилась благополучно – животное удалось вывести в лес.