«Большая семья – это мини-государство». Самая известная многодетная мама Кубани выступила с важным заявлением

Светлана Недилько со своими детьми

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В этот день дочери и сыновья поздравляют своих родительниц с праздником. На Кубани, где хранят семейные традиции, 92 тысячи многодетных семей. Им помогают воспитывать ребятишек, поддерживают матерей в «Союз многодетных семей, который создан в Краснодарском крае. Он называется «Кубанская семья» и возглавляет его Светлана Недилько - многодетная мама и общественный деятель. Она побывала в гостях на радио «Комсомольская правда» накануне Дня матери. Имея своих четверых детей, она постоянно помогает другим. Создала, возглавляет региональное отделения благотворительного фонда «Русь». Накануне Дня матери ее стараниями при поддержке администрации города и края в Краснодаре открылся первый семейный МФЦ. В нем помогут всем, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Не обязательно для этого быть многодетными – достаточно растить и одного ребенка.

- Светлана, ваша общественная деятельность даже для мам с одним ребенком непосильная. Вы курируете несколько общественных организаций. Как это можно все совместить?

- Среди наших волонтеров и подопечных очень много тех, кто признаются: мы наблюдали за деятельностью Союза и тоже стали многодетными: ведь в этом счастье и смысл жизни. По моим наблюдениям многодетные мамы очень талантливы, у нас много разных проектов. Есть семейный центр, который работает в Краснодаре. В нем масса мероприятий, мастер-классов, праздников, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» Светлана Недилько. - Вместе мы сила: любой вопрос внутри Союза многодетных матерей можем решить своими силами. Ведь мы и создавали его, чтобы рассказывать о правах мамам с тремя и больше детьми. Я сама юрист, став мамой троих деток, и обойдя несколько инстанций, поняла: если не я, то никто. И вот, уже отметили более 10 лет нашему движению, где все вместе помогаем друг другу.

Светлана Недилько на радио "КП"

На сегодняшний день есть три офиса в Краснодаре, которые распределяют всех, кто приходит за помощью. Буквально на днях открылся семейный МФЦ в Краснодаре на Октябрьской, 92, где помощь оказывается по принципу «одного окна». Не обязательно для этого быть многодетными. Мы решаем все вопросы: начиная от консультации, как оформить пособия, до продуктовых наборов и даже трудоустройства. Мы отрабатываем проблемы семей от «А до Я». Это первый и единственный в городе и крае центр помощи семьям с детьми в трудной жизненной ситуации. Мы регулярно как НКО участвуем в грантах. Сейчас – грант губернатора выиграли, который помогает помочь подготовить детей к школе в случае, если у родителей тяжелая жизненная ситуация: переехали, остались без работы, тяжелая болезнь случилась и много чего еще. Я являюсь еще и представителем Фонда «Русь», который помогает именно продуктами питания. «Кубанскую семью» найти просто ВКонтакте. «Союз многодетный семей» или фонд «Русь».

Светлана Недилько (в центре) на открытии нового семейного МФЦ в Краснодаре

Такая работа по плечу, когда есть команда, родители, которые поддерживают и спасибо, что дети мои выросли ответственные - все это вместе помогает мне быть полезной другим людям. А жизнь, быт, текущие вопросы в собственной семье решаются легко и быстро, когда у каждого есть свои обязанности. Что не сделает один – сделает другой. Большая семья – это мини-государство, в котором все роли четко распределены и младшие делают то, что им по силам, а старшие – подают пример. Чтобы малыши хотели развиваться, рваться в бой. Тогда они хотят быть полезными и помогать. При этом мы часто беседуем все вместе, у нас есть семейные традиции. Это очень объединяет и помогает детям подготовиться к большой взрослой жизни.