Сочи поплыл после дождя

Так выглядит дождливое утро в Сочи.

Предупреждение о непогоде в Сочи - всегда тревожный знак. Почти всегда прогнозы синоптиков и спасателей оправдываются. Так и случилось 27 ноября.

Накануне все экстренные службы города перевели в особый режим работы. В МЧС сообщали о ночном ударе стихии.

- В течение 3-6 часов в Сочи пойдет сильный дождь с грозой. Ночью осадки могут усилиться, - сообщили в пресс-службе ведомства.

К счастью, ночью 27 ноября дождь был в основном моросящим, но этого обычно достаточно, чтобы переполнить городские водоемы.

- Вот плывем по улицам, как на гондоле, - делятся кадрами с подтопленных дорог города сочинцы.

Надо сказать, в МЧС подтоплений пока не фиксируют.

- Заявок о подтоплениях не поступало, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-сулжбе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Дождь будет идти в Сочи до конца суток, периодически меняя интенсивность. В мэрии города просят не выезжать на дороги без крайней необходимости, чтобы не создавать препятствий работе экстренных служб.

Будьте бдительны!