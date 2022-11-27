В Сочи устраняют последствия непогоды

В Сочи снова пытаются избавиться от воды во дворах и на проезжей части. Последствия сильного дождя в Сочи 27 ноября 2022 года устраняют все экстренные службы.

Они дежурили в городе всю ночь, по поручению главы курорта Алексея Копайгородского.

- Опасности для населения и критического повреждения инфраструктуры нет, - сообщили в мэрии Сочи.

По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района образовались гигантские лужи рядом с многоквартирными домами. Их откачивают специалисты МУП «Водосток». В частном секторе на улице Краснодонской в Центральном районе откачивать воду помогает муниципальная служба спасения. В Лазаревском районе ночью подмыло переправу через ручей Чухук, силами администрации внутригородского района там уже восстанавливают насыпь.

Синоптики уточнили прогноз погоды. Ожидается, что дождь в Сочи будет идти до обеда.

Однако жителей и гостей Сочи просят не выезжать на дороги курорта на автомобилях без крайней необходимости. Будьте осторожны!