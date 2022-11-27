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Происшествия27 ноября 2022 10:46

Центр Краснодара без отопления и горячей воды оставила серьезная коммунальная авария

Гендиректор Краснодартеплоэнерго извинился перед горожанами за коммунальную аварию в центре
Варвара ДЫМ
Аварию устраняют в центре Краснодара

Аварию устраняют в центре Краснодара

Фото: Егор КУЗНЕЦОВ

Гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров извинился перед горожанами за коммунальную аварию в центре. Из-за нее 7000 человек остались на сутки без отопления и горячей воды. Без блага цивилизации сидят жители 84 домов.

- Приносим извинения жителям города за аварийную ситуацию, - сказал Гендиректор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - По предварительным данным от ТЭЦ произошёл гидроудар. В результате проблемный участок тепловой сети диаметром 600 мм на улице Седина - Орджоникидзе пришёл в негодность. Сейчас его заменяем.

В центре Краснодара аварию сейчас устраняют 16 человек и 10 единиц техники.

- С администрацией города решили перекрыть улицу Седина, чтобы в максимально короткие сроки выполнить работы, - отчитался Хайров. - Планируем к 22 часам подать тепло всем жителям центрального района.

ЧППроисшествия: ЧП