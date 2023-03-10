Борец со взятками оказался нечист на руку. Чиновнику, который должен бороться с коррупцией в Сочи, дали 11 лет тюрьмы за многомиллионные поборы

Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральный районный суд Сочи осудил бывшего замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Руслан Хавдок признан виновным по статьям “Мошенничество”, “Получение взятки” и “Приготовление к преступлению”.

По данным следствия, в 2013 году Руслан Хавдок занимал должность оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями в сфере олимпийского строительства. От директора стройфирмы он получил 5,1 миллион рублей. За взятку Руслан Хавдок пообещал найти мошенников, которые обманули фирму, и привлечь их к ответственности без ведома правоохранительных органов.

В 2016 году подсудимый занял должность замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Руслан Хавдок пообещал стройфирме взыскать долги по контракту с организации, которая не оплатила работы. Подсудимый за данную услугу попросил один миллион рублей.

- Он заверил, что деньги предназначаются для руководства организации, однако присвоил их и потратил по своему усмотрению, - уточнили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Спустя еще два года, в 2018, Руслан Хавдок решил предложить свои услуги фирме, которая уклонялась от налогов. Он пообещал, что не будет проводиться проверки. За это фирма через посредника передала Хавдоку три миллиона рублей.

- Преступная деятельность полицейского была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Фигуранту удалось скрыться от следствия, после чего в 2019 году он был объявлен в международный розыск и в октябре 2021 года задержан, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Во время суда Руслан Хавдок не признал вину в получении взяток. Он попросил квалифицировать все его действия как мошенничество. Однако суд признал подсудимого виновным. Руслану Хавдоку назначили 11 лет лишения свободы и штраф в 15 миллионов рублей. При этом мужчина не сможет занимать должности правоохранительных органах пять лет.

- Решением суда Хандок также лишен специального звания «подполковник полиции». Также на основании обвинительного приговора суда в собственность государства обращена квартира, расположенная в Сочи, - заключили в пресс-службе судов Краснодарского края.

Приговор в законную силу не вступил.

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