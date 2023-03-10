Прорыв в военной медицине. Врач рассказал об уникальном способе восстановления конечностей после ранений

Алексей Дикарев помогает пациентам, получившим ранения, избежать ампутации.

Врачи, находящиеся в зоне СВО, почти круглосуточно работают в военных госпиталях. Ежедневно им привозят десятки раненых бойцов и мирных жителей. И медики стараются спасти каждого, кто попадает к ним на операционный стол. Получив тяжелое ранение, многие пациенты рискуют остаться инвалидами - серьезная травма нередко приводит к ампутации. Избежать этого помогает команда хирурга из Краснодара Алексея Дикарева. Для этого он используют методику, воссоздавая части конечностей из собственных тканей пациента.

- Мы отправились в зону спецоперации для того, чтобы внедрять новые технологии, которые не использовали ранее для лечения людей со “свежим” ранением, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» Алексей Дикарев. - Речь идет о реконструктивной хирургии с аутотрансплантацией (пересадкой - прим.ред.) собственных тканей пациента. Эту технологию часто используют в лечении онкопациентов, травматических повреждений в отдаленном периоде. А мы начали проводить эти операции почти сразу после получения ранения, что раньше считалось невозможным. Причем отмечу, что такие операции не проводили раньше в России.

Подарили бойцу возможность дышать

Как показывает опыт врачей, помочь можно и пострадавшим с ранениями в самых разных частях тела. Пример тому - 35-летний боец с минно-взрывной травмой. 27 июля 2022-го мужчина получил осколочное ранение в шею. Были серьезно повреждены гортань и шейная трахея. Пострадавший не мог дышать без аппарата, не чувствовал запахов, разговаривал с огромным трудом. При этом перспектива была еще ужаснее. Военному пришлось бы пожизненно носить трахеостомическую трубку и он лишился бы возможности говорить.

- Вырастить гортань в лаборатории сегодня невозможно, - заявил Алексей Дикарев. - . Для мужчины я хотел забрать слизистую с щеки и реберный хрящ, чтобы провести предварительную подготовку, но этого не потребовалось. Мы выделили нижнегортанные нервы, иссекли рубцовые ткани, вшили лоскут, ввернув кожу внутрь. Старую трахеостому удалили. На пару недель наложили временную трахеостому, а после выписали парня.

Как рассказал сам боец, перенесший операцию, говорит он гораздо лучше по сравнению с тем, как было после ранения.

- Могу дышать и носом, и ртом. Чувствую не только все запахи, но и вкусы, - рассказал о своем состоянии военный.

Хирург ездит не только работать, но и отвозит гуманитарные миссии.

Разрушенную челюсть восстановили из части ноги

Еще один пациент краснодарского хирурга - солдат, получивший минометно-осколочное ранение лица.

- Это не только потерянные зубы, но и отсутствие речи, вербального общения, потеря опорной нижней челюсти, это приводит к тому, что корень языка начинает западать, а это ведет к асфиксии, угрозе смерти. Мужчине требовалась бы постоянное ношение трахеостомы, - говорит Алексей Дикарев.

Раненому бойцу пересадили ткани, которые взяли с ноги. Благодаря этому сформировали новую челюсть и подбородок.

- После операции я все чувствую, пытаюсь есть. Нога, кстати, восстанавливается нормально, наступаю на нее уже, двигаю, занимаюсь гимнастикой по рекомендации врачей, - рассказал военный спустя 1,5 месяца после проведенной операции, когда пришел на очередной прием к доктору.

“Реконструкция” после ранения дешевле в 100 раз

По словам хирурга, операцию необходимо проводить как можно скорее. У врачей есть время от нескольких дней до двух-трех недель. Но прежде нужно стабилизировать состояние человека - “тяжелым” пациентам такое вмешательство не проводят.

- В рамках оказания помощи раненым в Луганске, везде, где я работал, могу заверить - есть все необходимое. Но для этого типа операции нужны специальные инструменты и шовный материал, который обычно в хирургической практике не используется. Поэтому их привозим с собой, - продолжает врач. - К слову, через пару-тройку дней мы отправимся в очередную поездку и отвезем закупленную гуманитарную помощь на собранные неравнодушными россиянами средства. Это инструменты, расходники и оборудование, которое позволяет более безопасно проводить подобные типы операций (противопролежневые матрасы,термоодеяла и другое).

Себестоимость одной такой операции выходит около 100 тысяч рублей. При этом стоимость бионического протеза в 100 раз выше!

На ноги ставят за короткое время

Что касается срока реабилитации после пересадки, то он в разы короче. Пострадавшие, которые имеют обширные ранения минно-взрывного характера, как правило, лежат больше месяца. Все это время им делают болезненные перевязки. Те пациенты, кому провели реконструктивную операцию, уже через две недели стабильны и могут быть выписаны.

- Мы прооперировали порядка 50 пациентов. Из них у одного пациента трансплант сразу же перестал функционировать. Нам пришлось взять на следующие сутки другую ткань и все прижилось. Еще у одного пациента трансплант погиб - операция оказалась не успешной. Против 100% однозначно калечащего исхода, полагаю, что наш результат приемлемый. Так что надеюсь, что наш опыт станет основой для того, чтобы подобный тип оказания помощи стал более широкодоступен. Уже сейчас, к примеру, врачи в Луганской республиканской больнице стали активно проводить такие операции - помощь раненым стала рутинной.