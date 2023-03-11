Думал, что задирал собаку. Мужчина выстрелил в пах подростку из пневматического оружия в Краснодаре

Парень, которому выстрелили в пах, до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое подростков вечером 10 марта гуляли по улице Ленина в станице Казанской Кавказского района. В один момент к светской беседе решила присоединиться собака и начала лаять.

Парни смиренно молчали и ждали, пока пес прекратит высказывать свое мнение. Спустя несколько минут появился 45-летний хозяин животного. Мужчина подумал, что они задирали его питомца. Об этом сообщил Kubmash.

Подростки начали спорить с мужчиной и утверждать, что ничего плохого собаке не делали. Но неспокойный хозяин не смог оставить ребят без наказания. Собачник достал пневматическое оружие и выстрелил в пах одному подростку. А второго несколько раз ударил. Парни позвонили родителям, а те сразу вызвали полицию.

- Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между местными жителями произошел инцидент в ходе которого 45-летний мужчина произвел выстрел, предположительно из пневматического оружия в несовершеннолетнего, - сообщили “Комсомольской правде”-Кубань” в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Однако и после приезда правоохранителей мужчина продолжил буянить. Он начал оказывать сопротивление законным действиям сотрудников полиции.

- В отношении мужчины был составлен административный материал по статьей “Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции”. Предмет конструктивно схожий с пневматическим оружием изъят и направлен на экспертизу, - заключили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В дальнейшем все материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. А парень, которому выстрелили в пах, до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей.