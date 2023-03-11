Хотела согреться. Пенсионерка погибла во время пожара в Краснодаре

Пенсионерка погибла во время пожара.

В станице Елизаветинской вечером 10 марта вспыхнул пожар. Огонь охватил жилой дом на улице Грушевой садового товарищества «Строитель». Соседи, увидев пожар, сразу же вызвали специалистов МЧС.

Огнеборцы оперативно приехали на место вызова. Спустя некоторое время пожар удалось потушить.

После локализации возгорания в одной из комнат было найдено тело 72-летней хозяйки. По предварительным данным причиной возгорания явилась неисправность обогревательного оборудования. Женщина включили обогреватель, чтобы согреться. Но произошло замыкание.

- Следственным отделом по Прикубанскому району города Краснодара СКР по краю проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре, в результате которого погибла местная жительница, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Были опрошены очевидцы и назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.