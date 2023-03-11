Безумные цены и нет мест: что происходит на курортах Краснодарского края

Курорты Краснодарского края пользуются спросом. Фото: Иван ВИСЛОВ

Выходные на Кубани выдались теплыми. Наконец, температура воздуха преодолела отметку в +20 градусов, и все рванули на побережье Черного моря. Понежиться в лучах южного солнца и отдохнуть под шум прибоя хотят многие жители России. Так, на субботу-воскресенье в пятизвездочных отелях Анапы уже практически нет свободных мест. При этом, цены на проживание достаточно высокие. Сутки тут стоят от 15 тысяч рублей.

- На курорте единовременно пребывает более 10 тысяч туристов. На сегодняшний день работают 119 объектов размещения. Загруженность на период с 27 февраля по 5 марта в пятизвездочных отелях составляла 56%. В четырехзвездочных — 60%, в трехзвездочных — 51%, в двухзвездочных — 45%, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Уточняется, что при высокой заполненности отелей на 11 и 12 марта, прогнозируемая цифра бронирований на весь месяц составляет всего 46%.

В Сочи пятерки тоже все уже забронированы. А стоимость номера за ночь меньше, чем за 14 тысяч рублей не найти. Ожидаются сегодня-завтра и пробки в сторону моря.

- В настоящее время загрузка объектов санаторно-курортного комплекса в среднем по городу составила 75%. Относительно аналогичного периода прошлого года зафиксирован небольшой рост в два процента, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Спрос на лечение

Наибольшим спросом у туристов пользуется санаторно-курортное лечение и оздоровление. Также жители России больше всего предпочитают отели среднего и высокого уровня звездности.

- Высокий уровень бронирования отмечается в том числе и на летний период, например на пиковые месяцы (июль, август) в ряде санаториев и пансионатов с лечением процент бронирования уже сейчас достигает 80%, - отметили в пресс-службе администрации Сочи. - Программами лечения и реабилитация после COVID-19 за 2021 и 2022 годы воспользовалось более 20 тысяч гостей.

Цены растут

В связи с тем, что курорты Краснодарского края пользуются спросом, цены тоже растут. Аэропорт Сочи остается единственным хабом на юге России.

- Рост цен имеется, тем не менее, он носит «точечный» характер и связан он с сезонным колебанием цен, при этом существует возможность забронировать санаторно-курортные путевки по программам раннего бронирования со скидками от 10 до 20%, - рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Где меньше всего туристов

Геленджик как курорт для отдыха выбирают чуть меньшее количество людей. На данный момент там единовременно находится около девяти тысяч туристов. Большая часть из них являются гостями санаториев, пансионатов с лечением, отелей, гостиниц, гостевых домов, а часть приехали на курорт в качестве экскурсантов.

- Загрузка крупных предприятий санаторно-курортного комплекса составляет около 50%. При этом наибольший процент загрузки отмечается в средствах размещения «3 звезды». Предприятия премиум-сегмента «4 и 5 звезд» загружены в среднем на 30 %, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

На курорте растет количество бронирований в межсезонье. По состоянию на 1 марта 47% номеров были забронированы. Это на 5% больше, чем в 2022 году.