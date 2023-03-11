«Опускается на глубину более 18 метров и рисует». Парадайвер из Москвы создает картины под водой в Черном море

В Анапе парадайвер из Москвы погружается в море и рисует картины. Фото: diveshow.ru

В Анапе парадайвер из Москвы погружается в Черное море и рисует картины. У 19-летнего Никиты диагноз «аутизм», но болезнь не мешает ему преодолевать глубину более чем в 18 метров.

- Никита всегда проявлял большой интерес к подводной флоре и фауне. Это сподвигло его пойти в художественную школу, заниматься рисованием. Ему хотелось изображать морских обитателей и подводные пейзажи. Пытаясь совместить оба увлечения, в этом году Никита попробовал себя в качестве подводного художника, - сообщили на сайте Moscow Dive Show.

При этом, как вспоминает отец мальчика, увлечение подводным миром началось с фильма о морских приключениях.

- У нас есть еще дочка. И ради детей мы купили квартиру в Анапе, у моря. Никита буквально сразу начал пропадать в местном дельфинарии. Он смотрел фильмы про подводный мир, много читал и рисовал. Его интересовали киты, дельфины, затонувшие корабли, - поделился с «СЗ» Олег Федотов.

Дайвингом мальчик начал заниматься, когда ему исполнилось 16 лет. Тогда друг семьи предложил попробовать записать в специализированный центр, который занимается с инвалидами на безвозмездной основе. А желание рисовать под водой появилось, когда мальчик увидел в интернете, что это возможно.

Первый подводный пленэр Никиты прошел под руководством инструктора по дайвингу Владимира Прохоренко.

- Первым я нарисовал дайвера на подводном мотоцикле. Его специально затопили на глубине 11 метров. После этого было погружение уже на 18 метров. Я расположился на дне и нарисовал с натуры утонувший ещё во времена Великой Отечественной войны корабль. Потом сделал несколько набросков затонувшего танкера «Куйбышев», - рассказал Никита.

Мальчик пояснил, что когда пишешь на глубине, то изображение видится через маску и через линзу воды. Поэтому результат на суше всегда абсолютно непредсказуемый. Также он поделился, что для своих картин использует обычные восковые мелки из магазина, а работы пишет за одно-два погружения, пока хватает воздуха в баллоне.