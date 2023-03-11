«Взял по ошибке»: девушка, у которой замминистра образования Кубани умыкнул телефон, выступила с заявлением

Сергей Урайкин по ошибке взял чужой телефон.

Замминистра образования Краснодарского края Сергея Урайкина задержали по подозрению в краже телефона на вечернике. Все произошло в ночь на 8 марта.

В краснодарском караоке-клубе проходил корпоратив, посвященный Международному женскому дню. Все веселились и отдыхали, но под утро одна из посетительниц заметила пропажу дорогостоящего телефона.

Девушка оставила айфон на столе. Но, когда она вернулась, телефон таинственно исчез. Обескураженная девушка обратилась к администратору заведения. Сотрудники клуба вызвали полицию и начали все вместе искать пропажу.

Уже отчаявшись, девушка вышла на улицу и вдруг увидела свой телефон. Он был в руках у мужчины. Похитителем оказался замминистра образования Кубани Сергей Урайкин.

Девушка, у которой “украли” телефон, рассказала все подробности “Комсомольской правде”-Кубань”.

- У молодого человека такой же телефон, как и у меня. Администраторы вызвали полицию, потому что любую пропажу они расценивают как кражу. Когда мы вышли на улицу, то я увидела у незнакомца свой телефон. Мы подошли к нему и рассказали всю ситуацию. Мужчина пригляделся к телефону и понял, что это действительно не его. Он сразу начал извиняться и сказал, что взял по ошибке, - рассказывает “Комсомольской правде”-Кубань” Анастасия.

Однако девушку с замминистром все равно попросили проехать в отдел полиции, потому что вызов уже был. После разбирательств Сергея Урайкина отпустили из отдела, а девушке вернули телефон.