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11 марта 2023 16:11

«Взял по ошибке»: девушка, у которой замминистра образования Кубани умыкнул телефон, выступила с заявлением

Замминистра образования Краснодарского края случайно взял чужой телефон
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Сергей Урайкин по ошибке взял чужой телефон.

Сергей Урайкин по ошибке взял чужой телефон.

Замминистра образования Краснодарского края Сергея Урайкина задержали по подозрению в краже телефона на вечернике. Все произошло в ночь на 8 марта.

В краснодарском караоке-клубе проходил корпоратив, посвященный Международному женскому дню. Все веселились и отдыхали, но под утро одна из посетительниц заметила пропажу дорогостоящего телефона.

Девушка оставила айфон на столе. Но, когда она вернулась, телефон таинственно исчез. Обескураженная девушка обратилась к администратору заведения. Сотрудники клуба вызвали полицию и начали все вместе искать пропажу.

Уже отчаявшись, девушка вышла на улицу и вдруг увидела свой телефон. Он был в руках у мужчины. Похитителем оказался замминистра образования Кубани Сергей Урайкин.

Девушка, у которой “украли” телефон, рассказала все подробности “Комсомольской правде”-Кубань”.

- У молодого человека такой же телефон, как и у меня. Администраторы вызвали полицию, потому что любую пропажу они расценивают как кражу. Когда мы вышли на улицу, то я увидела у незнакомца свой телефон. Мы подошли к нему и рассказали всю ситуацию. Мужчина пригляделся к телефону и понял, что это действительно не его. Он сразу начал извиняться и сказал, что взял по ошибке, - рассказывает “Комсомольской правде”-Кубань” Анастасия.

Однако девушку с замминистром все равно попросили проехать в отдел полиции, потому что вызов уже был. После разбирательств Сергея Урайкина отпустили из отдела, а девушке вернули телефон.

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