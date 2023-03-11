Влюбились, сортируя гуманитарку. В Краснодаре поженились волонтеры, которые познакомились во время сбора помощи бойцам СВО

Волонтеры поженились в Краснодаре.

Александр Веселов - был одним из первых, кто начал помогать Донбассу и беженцам еще год назад. В его фитнес-клубе в Краснодаре открылся пункт приема гуманитарки, сам он закупал продукты и отправлял в Донецк с экипажем волонтерского фонда «Доброе и дело».

Александр Веселов - был одним из первых, кто начал помогать Донбассу

Но отважный парень хотел помогать и здесь, в Краснодаре. Начал работу как руководитель контрольно-ревизионной комиссии Фонда, провел несколько сборов гуманитарки. Фонд договорился с Союзом многодетных семей и в спортивный клуб Александра на безвозмездной основе начали ходить на тренировки дети из малообеспеченных семей и семей беженцев. Часто устраивали для детей переселенцев спортивные праздники. Постили в соцсети видео с праздников. И они стали для Александра решающими в завершении его холостой жизни. На него в соцсетях обратила внимание Екатерина.

-Спортсмен, «качок», брутальный такой, а носится с детишками по залу: отжимается, прыгает, подтягиваетс, гуманитарку собирает. Меня это так впечатлило, - рассказывает девушка.

Александр провел несколько сборов гуманитарки.

- Это был ход конем, - шутит Александр Веселов. - Как в фильме «Москва слезам не верит»: чтобы Катя сразу поняла, чем я живу и занимаюсь в свободное время. Как гружу машины, складываю коробки, обзваниваю друзей в поисках медикаментов для госпиталей, с детьми беженцев занимаюсь…

Но Екатерину этот вечер еще больше приблизил к Александру. То, сколько сил он вкладывает помогая просто так людям, сыграло решающую роль.

Вскоре ребята начали вместе проводить спортивные соревнования для детей беженцев, собирать гумпомощь, тренироваться. Общие цели и интересы все больше их объединили и влюбленные начали жить вместе. Катиного сына от первого брака Саша принял как родного.

Ребята начали вместе проводить спортивные соревнования для детей беженцев

И вот волонтерско-гуманитарный роман закончился свадьбой. Ребята планировали просто расписаться и обменяться кольцами: но не тут-то было. Их коллеги по Фонду «Добро и Дело» устроили сюрприз: примчали к ЗАГСу с цветами, хлопушками, патриотичными песнями и шарами, чтобы поздравить молодоженов.

Как говорят доброделы, за год существования их Фонда - это первый союз волонтеров и такое нельзя было пропустить!

Мол, это так символично: год назад Веселов закупал тушенку в первый выезд, а сегодня его клуб завален гуманитаркой от краснодарцев, а он женится на такой же неравнодушной девушке.

Во время регистрации о волонтерской работе не забывал даже жених: ему сейчас в пункт приема гумпомощи свозят со всего города полотенца, которые шьют для госпиталей Донбасса, приходилось по телефону координировать процессы.