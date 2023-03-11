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Общество11 марта 2023 16:49

Влюбились, сортируя гуманитарку. В Краснодаре поженились волонтеры, которые познакомились во время сбора помощи бойцам СВО

В Краснодаре поженились волонтеры, которые познакомились во время сбора помощи бойцам СВО
Анна САФРОНОВА
Волонтеры поженились в Краснодаре.

Волонтеры поженились в Краснодаре.

Александр Веселов - был одним из первых, кто начал помогать Донбассу и беженцам еще год назад. В его фитнес-клубе в Краснодаре открылся пункт приема гуманитарки, сам он закупал продукты и отправлял в Донецк с экипажем волонтерского фонда «Доброе и дело».

Александр Веселов - был одним из первых, кто начал помогать Донбассу

Александр Веселов - был одним из первых, кто начал помогать Донбассу

Но отважный парень хотел помогать и здесь, в Краснодаре. Начал работу как руководитель контрольно-ревизионной комиссии Фонда, провел несколько сборов гуманитарки. Фонд договорился с Союзом многодетных семей и в спортивный клуб Александра на безвозмездной основе начали ходить на тренировки дети из малообеспеченных семей и семей беженцев. Часто устраивали для детей переселенцев спортивные праздники. Постили в соцсети видео с праздников. И они стали для Александра решающими в завершении его холостой жизни. На него в соцсетях обратила внимание Екатерина.

-Спортсмен, «качок», брутальный такой, а носится с детишками по залу: отжимается, прыгает, подтягиваетс, гуманитарку собирает. Меня это так впечатлило, - рассказывает девушка.

Александр провел несколько сборов гуманитарки.

Александр провел несколько сборов гуманитарки.

- Это был ход конем, - шутит Александр Веселов. - Как в фильме «Москва слезам не верит»: чтобы Катя сразу поняла, чем я живу и занимаюсь в свободное время. Как гружу машины, складываю коробки, обзваниваю друзей в поисках медикаментов для госпиталей, с детьми беженцев занимаюсь…

Но Екатерину этот вечер еще больше приблизил к Александру. То, сколько сил он вкладывает помогая просто так людям, сыграло решающую роль.

Вскоре ребята начали вместе проводить спортивные соревнования для детей беженцев, собирать гумпомощь, тренироваться. Общие цели и интересы все больше их объединили и влюбленные начали жить вместе. Катиного сына от первого брака Саша принял как родного.

Ребята начали вместе проводить спортивные соревнования для детей беженцев

Ребята начали вместе проводить спортивные соревнования для детей беженцев

И вот волонтерско-гуманитарный роман закончился свадьбой. Ребята планировали просто расписаться и обменяться кольцами: но не тут-то было. Их коллеги по Фонду «Добро и Дело» устроили сюрприз: примчали к ЗАГСу с цветами, хлопушками, патриотичными песнями и шарами, чтобы поздравить молодоженов.

Как говорят доброделы, за год существования их Фонда - это первый союз волонтеров и такое нельзя было пропустить!

Мол, это так символично: год назад Веселов закупал тушенку в первый выезд, а сегодня его клуб завален гуманитаркой от краснодарцев, а он женится на такой же неравнодушной девушке.

Во время регистрации о волонтерской работе не забывал даже жених: ему сейчас в пункт приема гумпомощи свозят со всего города полотенца, которые шьют для госпиталей Донбасса, приходилось по телефону координировать процессы.

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