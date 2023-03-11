«Краснодар» разгромил «Динамо» со счетом 3:1 впервые с 2018 года

Победа над московским “Динамо” позволило “Краснодару” подняться на седьмое место в турнирной таблице.

В Краснодаре прошел матч в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. На поле встретились “быки” и московское “Динамо”. Матч закончился с разгромным счетом 3:1 в пользу черно-зеленых.

Первый мяч в ворота прилетел от гостей. На 19 минуте Муми Нгамале отдал передачу в центр штрафной. Мяч подхватил Константин Тюкавин и отправил его в дальний угол.

Однако через пять минут “быки” смогли сравнять счет. После подачи с левого фланга Кади Боржис голой пробил по воротам Шунина. Вратарь “бело-голубых” задел мяч, но не смог удержать его в руках. На 24 минуте счет - 1:1. В итоге, Кади Боржис забил забил первый гол за “быков”.

На 59-й минуте встрече “Динамо” осталось в меньшинстве. Красную карточку заработал Муми Нгамале. Футболист ударил шипами по ноге полузащитнику “быков” Эдуарду Сперцяну.

Выйти вперед «Краснодару» удалось уже на 68-й минуте. Бразильский футболист Кади оформил дубль. Новичок команды вновь забил гол мощным ударом в дальний левый угол.

На 93-й минуте Никита Кривцов поставил точку в матче. Защитник “бело-голубых” неудачно вынес мяч в поле. Этим воспользовался полузащитник “быков” и слету отправил его в сетку ворот.

Победа над московским “Динамо” позволило “Краснодару” подняться на седьмое место в турнирной таблице. На счету “быков” 29 очков. Следующую встречу подопечные Владимира Ивича проведут уже 15 марта в кубковом матче против грозненского “Ахмата”.

К слову, “Краснодар” разгромил “Динамо” впервые с 2018 года.