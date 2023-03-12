Загадочная посылка. Древние мечи, найденные при раскопках на Кубани, задержали на таможне в США

Так выглядят мечи, отправленные в США с Кубани. Фото: скриншот сайта https://foreignpolicy.com/

Таможенные службы США в конце прошлого года обнаружили странную посылку из Краснодарского края. На другой континент таким необычным для ценных предметов способом кто-то отправил древнее оружие, найденное при раскопках.

- Три металлических меча были привезены из России, а каменный топор — с Украины. Представители правительства Украины идентифицировали эти предметы как представляющие ценность для украинской культуры, - приводит ТАСС данные Таможенной и пограничной службы США.

Издание Foreign Policy сообщает, что посылка попала в Нью-Йорк. Специалисты определили примерный возраст находок - это VI–V веков до нашей эры (топор III века до нашей эры).

Об отправителях древнего оружия не сообщается. Однако это не единственная посылка от них. Известно, что их не меньше 20-ти. Но что в них, пока неизвестно.