В подмосковном кафе, где отдыхал известный хоккеист из Сочи, зарезали 24-летнего парня

Следователи возбудили дело

Все произошло в ночь на 12 марта в одном из кафе Подольска Московской области. Предварительно, 24-летнего посетителя заведения во время конфликта с другим гостем ударили ножом. От полученного ранения молодой человек позже умер в Подольской городской больнице.

- По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч1 ст.105 УК РФ), - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время следователи допрашивают всех участников происшествия. Устанавливается лицо, ударившее посетителя ножом. Изучается место преступления - уже изъяты нож, смывы и другие предметы.

Известно, что в кафе, где произошло убийство, в это же время отдыхал хоккеист команды «Сочи» Артем Иванюженков. Однако подтверждений этому нет.