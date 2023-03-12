Ранение было не одно? Девочка, полгода проходившая с пулей в шее на Кубани, рассказала, как все произошло

Девочку прооперировали в Москве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

13-летняя школьница из Тимашевского района проходила полгода с пулей в шее, когда об этом стало известно широкой общественности. Однако версии, как она туда попала, до сих пор разнятся.

На днях Настя Барахтянская вместе с отцом сама рассказала местной газете "Знамя труда", что тогда произошло.

- Все случилось прошлым летом, когда родители отпустили Настю вместе со старшим братом на проводы друга в армию. За столом в какой-то момент появилась винтовка. Погремел выстрел. Настя, потеряв сознание, упала. Брат попытался привести ее в чувство. Получилось. Но сразу же девочка опять отключилась. Позвали взрослых. Повезли в медведовскую больницу. Но по дороге Настя пришла в себя, и как уж так вышло, то ли сама не захотела, то ли уговорили, но… вернулись домой, - пишет со слов девочки районка.

Подростка лечили в нескольких клиниках. Фото: газета Тимашевского района "Знамя труда"

Эта версия сразу вызывает массу вопросов. Например, почему ребенка отпустили домой, а не вызвали в больницу правоохранителей? Медики обязаны сообщать в полицию незамедлительно, если речь идет о покушении на жизнь ребенка, тем более - об огнестреле. Обмануть врачей по поводу происхождения раны на шее девочки, невозможно.

Родители Насти узнали, со слов отца, о происшествии лишь на следующий день. Но не об огнестреле. Чем именно объясняли ранение девочки, он не уточнил.

А потом Настя начала жаловаться на слабость, речь стала заторможенной, ночью упала с кровати. Родителям посоветовали обратиться к неврологу. Они поехали в Краснодар.

Там после КТ головного мозга и костей черепа выяснилось, что у Насти случился инсульт, а в правой внутренней сонной артерии есть инородный предмет. Из клиники девочку на скорой сразу отправили в краевую детскую больницу.

Там впервые назвали вещи своими именами: инородный предмет - это пуля. И она застряла в сонной артерии девочки. Кроме того, в теле девочки нашли и другое ранение - осколочной в грудной клетке.

В выписке говорится: «слепое проникающее ранение в левую половину грудной клетки. Сквозное оскольчатое ранение 5-го ребра. Инородное тело (осколок пули) 5-го ребра. Сквозное ранение легкого с костным отломом по ходу раневого канала».

Оказывается, пуля пробила легкое, отколов кусочек ребра, и попала в сердце. А оттуда с кровотоком добралась до сонной артерии. Как Настя выжила, остается загадкой.

Сейчас пулю достали, ее исследуют правоохранительные органы.

Однако возбуждать уголовное дело в отношении подростка, нажавшего на курок, не будут.

- Учитывая тот факт, что подросток ранее каких-либо правонарушений не совершал и не состоял на профилактических учетах, а также по месту жительства и учебы о нем отзывались только положительно, к тому же подросток не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность, было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела, - уточнили в прокуратуре Краснодарского края.

Между тем, районка объявила сбор на длительную реабилитацию Насти.