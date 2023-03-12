Дети устроили аттракцион из мемориала воинам Великой Отечественной войны на Кубани

Мемориал, с которого катаются дети. Фото: "Новая газета Кубани"

Мраморные плиты мемориала воинам Великой Отечественной войны в станице Новодмитриевской Северского района Краснодарского края дети превратили в аттракцион.

- Поверхность торца гладкая и они скатываются сверху вниз с нее, как с горы, - говорят возмущенные местные жители.

Решить вопрос беседой с родителями у них не получилось.

- У нас всегда один ответ: это же дети! Им же нужно где-то играть и развлекаться, - продолжают станичники, кого возмущает такое равнодушие.

И подобные случаи не единичны.

Недавно такое же равнодушие взрослых по отношению к благоустройству парков и скверов вынудило главу Северского района обратиться к жителям с речью:

- В социальных сетях и мессенджерах обсуждается поведение подростков, которые катаются на велосипедах с уклонов в новом парке «Островок» станицы Северской, портят недавно высаженный там газон. Большинство осуждают ребят, но некоторые оправдывают, дескать, а чем им еще заняться?! Уверяю, заняться есть чем. Как говорится, было бы желание и правильная позиция родителей в этом вопросе. У нас есть спортшколы, кружки и секции, отправляйтесь тренировать свои возможности туда, - написал в своем Телеграм-канале Андрей Дорошевский.

Полицейские тоже вышли с профилактическими беседами в народ.