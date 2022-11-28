Рыжий из «Иванушек International» умеет шутить. Съемки комедии про самый крепкий бойсбенд пройдут на Кубани

Рыжий Григорьев-Аполлонов всегда пользовался особой популярностью у поклонников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России собираются снять фильм про одну из самых популярных поп-групп «Иванушки International». Она существует более 20 лет, и материала накопилось достаточно, считает продюсер проекта Дмитрий Пристансков. Он запланировал начать съемки в будущем году. Планируется, что фильм снимут в Краснодарском крае.

- Хочется сделать хорошую комедию. Помимо этого, она будет очень музыкальной. Сейчас у нас идет сборка проекта. Сценарий написан и согласован, осталось только поработать с деталями. Если все пойдет удачно, то к съемкам приступим в начале лета 2023 года, - рассказал продюсер ТАСС.

Самое интересное, что сниматься в фильме будут и сами "Иванушки".

- У Рыжего (Андрея Григорьева-Аполлонова) отменное чувство юмора, - считают инициаторы проекта.

Из всех "Иванушек" поклонники группы считают его самым ярким. И не только за счет рыжего цвета волос. Он еще и самый улыбчивый. Этим летом Андрею исполнилось 52 года.

К слову, в родном для Рыжего Сочи установлен даже памятник ему, недалеко от парка "Ривьера". Впрочем, это наверняка покажут в новом фильме.

Кстати, комедию планируют показать зрителям к следующему Новому году.

Идея такова: три подруги, повзрослев, решают ехать в тур за "Иванушками", чтобы закрыть гештальты юности.

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