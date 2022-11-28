Забил топором и закопал. Мужчина год скрывал убийство, пока кости его жертвы не нашли рабочие

Обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Кубани предстанет перед судом за убийство. В ходе ссоры мужчина забил новую знакомую топором.

По данным следствия, инцидент произошел больше года назад. 25 июля 2021 года в Кореновске мужчина познакомился с 34-летней местной жительницей. В ходе приятной беседы они решили выпить на берегу реки Левый Бейсужек в машине.

На бытовой почве между новыми знакомыми произошла ссора. В результате чего обвиняемый схватил топор и острием нанес не менее пяти ударов потерпевшей. У женщины пострадали голова и шея. От полученных травм она скончалась в автомобиле.

- Желая скрыть следы совершенного преступления, фигурант перевез тело женщины за пределы города и оставил его в поле неподалеку от хутора Бураковского, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», костные останки женщины были обнаружены случайно 28 февраля 2022 года. Во время полевых работ их заметили рабочие.

Следователи изучали видеозаписи с различных мест города. Провели анализ всех разговоров потерпевшей по телефону. И, наконец, сотрудникам удалось установить машину и личность ее владельца, с которым могла быть в тот злополучный день погибшая.

Следователи-криминалисты провели осмотр автомобиля. Спецоборудование показало наличие следов крови. Подозреваемого заключили под стражу.

- Вину в совершении инкриминируемого ему преступления обвиняемый полностью признал, - добавили краевом ведомстве. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.