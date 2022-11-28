Тренер «Краснодара» впервые рассказал о своем будущем

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Чемпионат и Кубок России по футболу ушли на паузу. Они возобновятся уже в следующем году. Сперва вернется Кубок – в феврале, затем чемпионат – в марте.

Накануне разъехались по домам футболисты «Краснодара». После победы над «Химками» (4:1) в Кубке России они ушли в отпуск. Эта победа стала второй подряд для «быков». Но после игры болельщики обсуждали не итог, а поведение Александра Сторожука. Он словно прощался с трибунами. На его лице не было никаких эмоций, хотя команда обеспечила себе первое место в группе.

- Это такой момент, когда побеждаешь, не хочешь, чтобы состояние заканчивалось. Только это. Я благодарен болельщикам. Понимаю, к чему вы ведете, к ситуации [слухам об увольнении]. Не хочу ее комментировать. Только поэтому [было грустное лицо после матча], – признался тренер в интервью Metaratings.

Слухи об увольнении Александра Сторожука появились еще две недели назад – после поражения от «Оренбурга» (1:5) в чемпионате России. Оно стало самым крупным для тренера после назначения. После игры СМИ заявили, что боссы уже согласовали отставку. И даже нашли нового тренера – Марцела Личку. Уже третий год чех трудится в «Оренбурге».

Позже интерес к тренеру подтвердили и боссы «горожан». Но тренера они не отпустили. А Сторожук завершил первую часть сезона двумя победами и впервые заговорил об отставке.

- Остаюсь ли я? Не знаю, клянусь. Честно, не знаю, – подчеркнул тренер. И добавил, что еще не общался с руководством «Краснодара». Он признался, что не встречался с руководством ни после поражения от «Оренбурга», ни после победы над «Химками» в Кубке России.

- Когда подведем итоги года с руководством? Я не знаю, мне вообще ничего не сказали. Пока мы работаем. Наверное, уже скоро все узнаете. Я пока никого не видел. Поблагодарил команду в раздевалке, пожелал хорошего отдыха. И пока уходим в отпуск, – заключил Сторожук.

Уже известно, что отдыхать футболисты «Краснодара» будут до 2023 года. Они выйдут из отпуска в начале января, а затем отправятся на сборы.