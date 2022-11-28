Низкая стоимость земли. Эксперт прокомментировал рейтинг, по которому Краснодар - в числе городов с самыми дешевыми новостройками

Специалист рынка недвижимости рассказал, как Краснодар попал в рейтинг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодар вошел в десятку городов-миллионников с самыми дешевыми новостройками. Рейтинг городов с доступным жильем составили эксперты по недвижимости компании «Этажи». Так, средняя стоимость квадратного метра в краевом центре достигает 89,5 тысячи рублей. Рядом с Краснодаром расположились Красноярск (85,05 тысячи рублей), Ростов-на-Дону (86 тысяч рублей), Нижний Новгород (97,14 тысячи рублей) и Новосибирск (99,05 тысячи рублей).

Самое доступное жилье на первичном рынке недвижимости отмечено в Омске, Челябинске и Волгограде. Квадратный метр здесь в среднем оценивается от 65 до 77 тысяч рублей. На четвертом месте по показателю находится Самара. Покупателям квадратный метр обойдется в 78,3 тысячи рублей.

В столице ценник превышает 200 тысяч рублей. Квадратный метр в Москве достигает 245,07 тысячи рублей. А в Санкт-Петербурге показатель на сотню тысяч рублей ниже - 165,93 тысячи.

Эксперт назвал несколько факторов, влияющих на среднюю стоимость квадратного метра в Краснодаре.

- Прежде всего, это зависит от высокой конкуренции. У нас очень много застройщиков, поэтому поднимать цены до небес они просто не в силах, - считает руководитель агентства недвижимости в Краснодаре Роман Маслевский. - И средний показатель не отражает реальной картины, потому что у нас есть объекты и по 200 тысяч рублей за квадратный метр. В зависимости от района ценовая политика совсем разная. Второе, думаю, что у нас сама база себестоимости не такая высокая, потому что есть и ресурсная база в виде производственно-строительных материалов. Кроме того, у нас в принципе не такая высокая стоимость земли, нежели в других городах-миллионниках.