Тренер ФК «Краснодар» назвал главную ошибку в общении с Сергеем Галицким

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

2022-й год – самый насыщенный в истории «Краснодара». За 11 месяцев «быки» поменяли сразу трех тренеров. В январе ушел Виктор Ганчаренко. Об увольнении он узнал на официальном сайте команды.

Спустя неделю команду принял Даниэль Фарке. Он привил черно-зеленым чемпионские амбиции. Так утверждал защитник Кристиан Рамирес. Но задержаться у немца не вышло. Уже в марте он расторг контракт и вернулся на родину. А вместе с ним уехали и девять игроков. Семь легионеров заморозили контракты, еще двое – расторгли.

Так «Краснодар» принял Александр Сторожук. Он возился со второй командой «быков». И долго не думал. Предложение принял сразу – после звонка Сергея Галицкого.

- Я бы себе не простил, если бы отказался от этого, – заявил тренер в интервью Metaratings.

Сторожук сделал ставку на молодежь. Костяк команды составили выпускники академии «Краснодара», как и мечтал Сергей Галицкий. Таким составом «быки» заняли четвертое место в чемпионате России, а тренер избавился от приставки «исполняющего обязанности».

Но новый сезон у черно-зеленых не задался. Они неплохо начали чемпионат, но просели осенью. Так появились слухи об отставке тренера. По слухам, боссы даже нашли замену Александру Сторожку – Марцела Личку из «Оренбург».

Руководство «горожан» даже подтвердило информацию об интересе к специалисту. Но по рукам стороны не ударили. И Сторожук остался в «Краснодаре». И заговорил. Он рассказал, что изменил бы в своем поведение, если бы имел возможность отмотать время назад.

- При формировании, я бы, наверное, был более настойчивым на некоторых позициях. Мы предвидели, что могут быть травмы, желтые карточки. Когда мы заходим с обоймой в 13-14 человек в сезон, конечно, стоит ожидать провала. Поэтому он случился, – заключил специалист.

Добавим, что «Краснодар» отказался от комментариев. Сам Александр Сторожук заявил, что ничего не слышал о возможной отставке.