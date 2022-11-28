Футбольный клуб «Краснодар» показал последние секунды матча с «Химками» и вызвал шок у болельщиков

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Финальные секунды матча Кубка России. «Краснодар» громит «Химки» (4:1). Раздается свисток. Александр Сторожук аплодирует команде и опускает голову. Он идет навстречу Спартаку Гогниеву – бывшему игроку «быков», а сейчас – тренеру «Химок». И жмет руку коллеге. Смотрит на трибуны и опускает голову. Второй раз за десять секунд.

Только что «Краснодар» одержал вторую победу подряд. И обеспечил себе первое место в группе в Кубке России. Только Сторожук даже не улыбается. Стеклянными глазами он смотрит на трибуны. И уводит взгляд в сторону.

- У него глаза на мокром месте, – пишут болельщики в соцсетях.

Позже тренер объяснит это окончанием первой части сезона. Неприятно уходить на перерыв после двух побед. Но болельщики убеждены, что дело – в возможной отставке. Слухи об увольнении тренера ходят уже месяц. Они появились три недели назад – после игры с «Оренбургом».

«Краснодар» уступил. А СМИ заявили, что боссы «быков» нашли замену – в Оренбурге. Марцел Личка переехал в Россию три года назад. За это время сколотил неплохой коллектив при скромном бюджете. Но отказал Сергею Галицкому.

Еще болельщики «Краснодара» вступились за тренера. Два матча подряд они скандировали его имя и фамилию. Но убедили ли они боссов клуба? По слухам, решение об увольнении руководство приняло еще месяц назад – до игры с «Оренбургом».

А пока болельщики шокированы последними секундами матча с «Химками».

- Таким спокойным и даже безвольным мы его не видели никогда, – делились люди.

Пока Александр Сторожук остается главным тренером «Краснодара». Его судьба решится в ближайшие дни – после встречи с руководством команды.