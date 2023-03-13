Дожди и сильный снег. Краснодарский край оказался под влиянием холодного атмосферного фронта

В горах Сочи заметет снегом

13 марта в Краснодарском крае похолодало. По прогнозам, температурные качели ожидаются в регионе до конца недели.

- Сегодня на погоду Кубани окажет влияние холодный атмосферный фронт. Смещаясь на восток, он отметится кратковременными дождями, в горных районах переходящими в мокрый снег, и существенно ограничит дневной прогрев, - сообщил метеоролог, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха +7…+9 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 м/с.

- Местами пройдет сильный дождь, в предгорьях и горах с мокрым снегом. В отдельных районах южной половины края ожидаются очень сильные осадки. В Краснодаре переменная облачность, ночью и утром дождь, днем без существенных осадков, - сообщили в краевом гидрометцентре.

Атмосферное давление будет расти и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы. Такие отметки могут повлиять на состояние метеозависимых людей.

Кроме этого, в Краснодарском крае действуют экстренные предупреждения. До 14 марта в горах Краснодарского края выше 2000 метров лавиноопасно. А в течение суток 13 марта в горах Сочи выше 1500 метров ожидается очень сильный снег.

Температурные скачки прекратятся к концу недели. С воскресенья, 19 марта, столбики термометров вытянутся до 17 градусов и с каждым мартовским днем будут расти до 22-23 градусов.