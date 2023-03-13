Пни закапывали в землю. Бизнесмены уничтожили сотни деревьев в реликтовых лесах Кубани на 230 млн рублей

Силовики остановили незаконное уничтожение лесов Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Кубани затеяли прибыльный бизнес – решили заработать на древесине. Вот только способ выбрали не совсем законный. 10 человек с 2019 года спиливали реликтовые леса, а потом продавали.

- 10 мужчин с июля 2019 года по ноябрь 2020 года под видом законной деятельности по заготовке древесины занимались незаконной рубкой лесных насаждений. Они использовали тракторы, бульдозеры, бензопилы и другую технику. В 2019 году бизнесмены незаконно спилили 318 деревьев различных пород, ущерб составил более 210 млн рублей. В 2020 года – уничтожили четыре дерева на 1 млн рублей и еще 23 дерева более чем на 10 млн рублей. С целью сокрытия следов лесорубы закопали пни от срубленных деревьев, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Кроме этого, в июне 2021 года трое из мужчин, входящих в группировку «черных лесорубов», украли КамАЗ. Они угнали машину в Туапсинском районе и оставили в Апшеронске.

- Мужчины признаны виновными, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершенных ими групповых преступлениях. Им назначено от 1 года до 6,5 лет колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в сфере разработки леса и заготовки древесины, - добавили в суде.

В пользу Министерства природы Краснодарского края взыскана сумма ущерба в размере более 230 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.