Самолет по цене легковушки. Житель Кубани выставил на продажу лайнер

Фото взято с сервиса Авито

Необычный лот появился на сервисе объявлений. Житель Кубани выставил на продажу самолет. Редкое объявление сразу вызвало ажиотаж в соцсетях.

Владельцу лайнера пришлось постараться, чтобы разместить объявление. Такой категории товаров на сервисе просто не было. Но он нашел выход, выбрав раздел «Спорт и отдых».

Там лот увидели сотни пользователей. За 400 тысяч рублей мужчина предложил лайнер в категории до 115 кг.

Фото взято с сервиса Авито

- Облетан, скорость отрыва 60 км, – пишет владелец судна.

По его словам, крейсерская скорость лайнера составляет 120 км/ч. Оснащен самолет новым двигателем Симонини объемом 30 лошадиных сил.

- Смело забудьте о пробках. Вы будете выше этого, в прямом смысле слова, – делится автор.

Находится лайнер в станице Андрюки. Это в Мостовском районе Краснодарского края. По словам владельца, судну нужна небольшая полоса.

Фото взято с сервиса Авито

- Хватит даже огорода. Правда, очень большого, – шутит мужчина.

По размерам лайнер сопоставим с внедорожником. Если бы не крылья, он бы умещался даже на небольшом садовом участке. На кадрах видно, что владелец хранит его во дворе частного дома.

Правда, будущему владельцу необходимы права для управления судном. Летать без разрешения не получится. Поэтому объявление пока не пользуется большим спросом, хотя активно разлетается по соцсетям.