Наш учитель – мировой! Директор кубанской школы установил шесть рекордов по пауэрлифтингу и вывел Россию на первое место

Фото из личного архива

Александр Полфунтиков – директор общеобразовательной школы станицы Саратовской Горячего Ключа. Он на своем примере прививает детям любовь к спорту. В свои 40 лет Александр Викторович установил шесть (!) мировых рекордов на Кубке мира по пауэрлифтингу в Египте.

- За награды Кубка мира в египетской Хургаде боролись представители более 15 стран – в соревнованиях участвовали Россия, США, Венгрия, Польша, Италия, Ливан, Палестина, Йемен и другие. Александр выступил в составе сборной России и стал абсолютным победителем, установив мировой рекорд по сумме упражнений - 750 кг, - сообщили в пресс-службе администрации Горячего Ключа.

Три рекорда Александру удалось побить в приседании, два - в становой тяге и триумф оказался в сумме трех движений.

- В приседании взял 280, 300 и 320 кг, в тяге 242,5 и 260 кг. В сумме - 750 кг. Эти рекорды с наименьшим весом принадлежали Америке с 2015 года, раньше в сумме движений рекорд достигал 697,5 кг, в приседаниях был 275, в тяге 240. Спустя 8 лет я их побил и стал Чемпионом мира, теперь Россия первая по рекордам - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Александр Полфунтиков.

Кроме этого, спортсмен успешно прошел экзамен на судью международной категории WPC и смог за границей после победы поднять российский флаг.

- Мы единственная команда в стране, которая смогла выехать за границу и выступить под флагом РФ. К нам относились с уважением. Мы понимали, что никто не помешает нам поднять наш флаг и мы это сделали, - с гордостью отметил Александр, добавив, что сборная заняла второе общекомандное место.

Фото из личного архива

Пауэрлифтингом директор школы занимается 14 лет, с 1999 года, не считая перерывов из-за травм и личных обстоятельств. Рекорд в Египте стал и личным рекордом для Александра.

- Любую победу нельзя назвать легкой. За годы занятий появились некоторые травмы, которые преследовали меня. Самый настоящий спорт начинается после первой серьезной травмы, потому что когда ты молодой и сильный заниматься спортом легко, а после травм нужно думать, как их обойти, как восстанавливаться. Эта поездка стала личным успехом, я рад, что могу стать примером для своих воспитанников, - отметил Чемпион мира.

Помимо школьного руководства Александр тренирует детей разного возраста, также занимается с юными спортсменами с ограничениями в здоровье.

СПРАВКА КП

Александр Полфунтиков родился в городе Орск Оренбургской области, имеет четыре профессиональных образования, является трехкратным чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Александр награжден благодарностью и памятной медалью Президента России Владимира Путина за организацию и участие в акции взаимопомощи #МыВместе во время пандемии COVID-19.

Полфунтиков четыре года возглавлял отдел по вопросам молодежной политики в администрации Горячего Ключа, активно участвовал в развитии более 10 молодежных формирований города. За этот период "молодёжка" вошла в пятерку лучших в крае.

В 2020 году по инициативе Александра Викторовича открылась первая в городе секция по пауэрлифтингу для детей с особыми потребностями.

В октябре 2022 года Александр Полфунтиков стал директор школы №6 им. В.А. Закруткина в станице Саратовской Горячего Ключа.