Закончилась халява, резко стал плохим. Футбольный менеджер разоткровенничался, как от Сергея Галицкого отвернулись друзья

Сергей Галицкий Фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых влиятельных людей в русском футболе. По состоянию здоровья он не входит в исполком российского футбольного союза (РФС), но посещает матчи и тренировки родного клуба «Краснодар».

Он создал его 15 лет назад. С нуля построил базу, академию и четыре стадиона. Один даже успел снести – на его месте возвел новую очередь парка.

Сейчас «Краснодар» – российский топ-клуб. Он не раз брал бронзу чемпионата России, играл в финале Кубка страны и групповой стадии Лиги чемпионов. Это самый престижный клуб турнира континента.

По данным Forbes, на содержание команды бизнесмен потратил около полумиллиарда долларов (за 15 лет). Но издание не исключало, что сумма была больше. Просто не все траты афишировались.

Сергея Галицкого ставили в пример. Он был частым гостем на футбольных шоу и вечерах. Но затем пропал – из-за болезни.

- Я понимаю, почему так. Когда Галицкий принимал здесь гостей из Москвы, когда они ели и пили за его счёт, гуляли, отдыхали, они писали хорошие вещи. Рассказывали, какой сильный тренер Мусаев, ещё кто-то, как всё здорово у Галицкого. А потом, как перестали их принимать здесь на халяву, извините за выражение, так всё кончилось, и вдруг стал для них плохой Галицкий, – заявил известный футбольный функционер Павел Стипиди в интервью порталу «Евро-Футбол.Ру».

По его словам, друзья не только отвернулись от Сергея Галицкого, но и принялись за критику. Они разносили решения бизнесмена. Это касалось и тренерского штаба, и игроков. Последний пример – назначение Владимира Ивича. Он принял команду в январе 2023 года.

- Это серьёзная команда с хорошим тренером. Условия, для того чтобы играть, у них есть, состав нормальный. Три матча – это же не показатель. Когда доиграют весенний отрезок, тогда и будет видно, кто из приобретений пришёлся ко двору, а кто – нет. Но так поливать грязью тренера, которого вы не знаете, – заключил менеджер.