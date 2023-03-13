По «дырявой» улице в Краснодаре пойдет трамвай

Улица Автомобильная в города давно в таких ямах Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Улица Автомобильная в Краснодаре уже много лет разбита. Вся в ямах, ездить по ней сложно. Горожане постоянно жалуются на нее и призывают власти города обратить внимание на проезжую часть. Как оказалось, в ближайшем будущем за Автомобильную и не возьмутся.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Ранее был разработан проект восстановления улиц Тополиной (она тоже вся в ямах и выбоинах. - Прим. авт) и Автомобильной, - рассказал в эфире радио «КП» - Краснодар (91.0 FM) вице-мэр Краснодара Владимир Архипов. - И если первую мы сейчас реконструируем, и к концу лета эту работу завершим, то к Автомобильной своевременно не приступили, поскольку не были решены вопросы, связанные с изъятием земель.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Дело в том, что мэрия и не могла отремонтировать улицу, так как часть ее не принадлежала муниципалитету. Судебные разбирательства по одному из земельных участков сейчас завершены, но возник новый масштабный проект.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Мы заключили концессионное соглашение «Запад». И со следующего года часть дороги по улице Автомобильной займет потенциальная трамвайная линия, - пояснил Архипов. - На каком именно участке - сейчас инвестор корректирует.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН

До момента, пока начнется строительство, власти пообещали поддерживать дорогу в пригодном для проезда состоянии и отсыпать щебнем. Прокладка путей по Автомобильной станет третьим, завершающим участком работ. До этого рельсы проложат от Славянского депо через Круговую до Немецкой деревни. Подготовительные работы уже начались.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Вторым этапом станет строительство трамвайной ветки от Немецкой деревни к «Баскет-Холлу». Третий отрезок работ предполагает прокладку рельсов от «Баскет-Холла» до Кореновской. Туда линия выйдет с улицы Московской, на Автомобильную и свернет на Тополиную.

Проект должен быть реализован уже в 2028 году.

Улица Автомобильная в Краснодаре Фото: Сергей НАДЕЖДИН