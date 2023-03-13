Легионер ФК «Краснодар» думает о российском гражданстве. Раньше он хотел выступать за сборную Польши

Кади Боржес Фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» борется за медали премьер-лиги. В последнем туре чемпионата России «быки» разбили московское «Динамо» (3:1). А победный дубль оформил Кади Боржес. Эти мячи стали первыми для форварда за новую команду.

Кади Боржес переехал в Краснодар в январе 2023-го. Он перешел из азербайджанского «Карабаха». По данным СМИ, черно-зеленые заплатили за бразильца два миллиона евро.

В составе «Карабаха» 26-летний парень провел всего полтора года. За это время он наколотил 28 мячей и раздал 28 передач в 75 матчах. А зимой укатил в Россию и сразу стал лидером «Краснодара».

Ранее форвард признавался, что его задача – забить 50 мячей и раздать 50 передач за «быков». На 2% задача уже выполнена.

Также форвард мечтает играть за сборную Польши. Он даже получал гражданство этой страны. Но сейчас процесс остановился, а его агент сделал сенсационное признание.

- У Кади есть корни в Польше. Если его однажды вызовут, то он будет выступать под фамилией своего дедушки – Малиновский. Может ли Кади получить российское гражданство? Почему нет? В России всегда играли сильные бразильцы, у вас великолепная страна, – заявил агент футболист Хелсио Роберто Алиск в интервью изданию Metaratings.

Напомним, ранее российское гражданство получили еще два бразильца, которые выступали за «Краснодар», - Ари и Жоазиньо.