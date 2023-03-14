Высокие технологии на службе мужского и женского здоровья

Участники Дискуссионного клуба «КП» обсудили вопросы женского и мужского здоровья

Статистика Росстата такова - средняя продолжительность жизни в Краснодарском крае мужчин - 67 лет. Женщины живут на 10 лет дольше. Основные причины смерти - это сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет. При этом современная медицина позволяет спасать таких пациентов, обеспечивать им долгие годы и нормальное качество жизни, если болезнь обнаружена своевременно, и человек выполняет предписания врачей.

В чем особенности мужского и женского организмов? Какие звоночки дают понять, что требуется помощь врача? И наконец - какие новые тенденции появились в лечении? Эти и другие вопросы прозвучали в рамках дискуссионного клуба “Комсомольской правды” с представителями ведущих частных клиник разных профилей.

Антон Елкин, руководитель онкологической службы краснодарской клиники федеральной сети «Евроонко»

Зачем нужен генетический тест на онкологию

Краснодарский край занимает лидирующие позиции по числу онкозаболеваний. Лечение злокачественных опухолей - это проблема, которая не теряет своей актуальности ежегодно. При этом достижения в области диагностических технологий сегодня действительно поражают. Руководитель онкологической службы краснодарской клиники федеральной сети «Евроонко» Антон Ёлкин рассказал, что онкология – одна из наиболее стремительно развивающихся областей медицины.

- Статистика заболеваемости раком, действительно, растет. В том числе и потому, что у нас совершенствуются диагностические исследования. Стали больше выявлять на ранней стадии. Когда мы говорим о причинах, не стоит забывать и о качестве продуктов питания, экологической обстановке, которые оказывают влияние на здоровье. Но отмечу, что смертность снижается, поскольку хирургические вмешательства, лучевая терапия выведены на новый уровень. Во многом благодаря научно-техническому инженерному прогрессу, - говорит эксперт.

Кроме того, по словам Антона Ёлкина, на службе современной онкофармакологии стоят и нанотехнологии, и геноинженерия, и биофармакология (производство лекарств при помощи модифицированных живых существ - прим.ред.).

- На ранних стадиях мы можем вылечить пациента менее травматично, чем раньше. Те, кто уже на средней стадии, оказываются в глубокой ремиссии, за счет совершенствования лечения, его правильной комбинации, - добавляет Антон Ёлкин. - И самое главное - у нас есть возможность продлить жизнь пациента без потери качества, удается помочь даже тем, у кого диагностирована четвертая стадия.

Но, безусловно, важно вовремя поймать “врага”. Для этого необходимы профилактические обследования, подобно техобслуживанию автомобиля, которое проводят на регулярной основе. В помощь пациентам - УЗИ, МРТ как наиболее информативная и безопасная манипуляция.

Порядка 15% людей получают онкологический диагноз благодаря фактору наследственности. Генетическая диагностика, которая уже доступна в клинике “Евроонко”, позволяет выявлять дефектные гены. То есть поломки в ДНК, которые могут либо привести к возникновению злокачественной опухоли у человека в будущем, либо указывают на те механизмы, из-за которых новообразование уже появилось.

Анализ выполняется просто – пациенту всего лишь требуется сдать кровь натощак, подготовки не требуется. Стоит сказать, что генетический анализ способом NGS или «Секвенирование Нового Поколения» - в настоящее время самое надежное, быстрое и современное исследование ДНК. А еще, в отличие от других медицинских исследований, такой анализ достаточно сделать один раз в жизни.

- При проведении генетического анализа в молодом возрасте и выявлении наследственных онкологически-значимых поломок можно заранее предпринимать действия для сохранения здоровья, - говорит Антон Ёлкин.

Генетические тесты также используются в ситуациях, когда при лечении опухолевого процесса врач и пациент заходят в тупик, использовав большинство стандартных рекомендованных схем лекарственной терапии. Принцип «одно лекарство для всех пациентов» благодаря разбору ДНК уходит в прошлое. Лечение онкологических заболеваний становится все более персонализированным и уникальным.

Александр Тусиков, гинеколог, хирург, онкогинеколог клиники высоких технологий WMT

Мудрость женщины заключается в заботе о себе

Слово "онкология" у пациенток всегда вызывает много страхов, особенно если у мамы или бабушки когда-то обнаружили рак женских половых органов. Однако важно знать, что сегодня практически все виды рака успешно лечатся при раннем их выявлении, в котором значительно помогает регулярное профилактическое обследование у гинеколога. Даже если у женщины будет обнаружена доброкачественная или злокачественная опухоль, решить проблему возможно.

При этом все чаще применяются малоинвазивные операции, которые помогают полностью устранить патологический очаг, а во многих случаях сохранить орган. Таким манипуляциям, по словам гинеколога, хирурга, онкогинеколога клиники высоких технологий WMT Александра Тусикова, специалисты отдают особое предпочтение. Прежде всего, потому что их эффективность сопоставима с традиционными операциями через большие разрезы, а сроки реабилитации сокращаются в разы. Немаловажным является и косметический эффект после малоинвазивных вмешательств.

- При любой локализации рака женской половой сферы такие операции применимы при условии, что выбранный доступ решает задачи, стоящие перед хирургическим этапом лечения. Что касается рака тела матки (рак эндометрия или саркома тела матки), здесь допустимо использование лапароскопического доступа (проколы на брюшной стенке - прим.ред.), робот-ассистированного вмешательства, когда движениями манипуляторов управляет врач-хирург. Рак яичников также оперируется на ранних стадиях лапароскопическим доступом, - говорит хирург Александр Тусиков. В клинике WMT мы также внедряем однопортовый доступ, при котором буквально через одно отверстие в области пупка хирург выполняет совершенно разные, в том числе объемные виды хирургического лечения. И благодаря авторскому подходу значительно снизили стоимость этой операции для пациентов.

- После таких вмешательств практически не остается рубцов. Уже через три часа пациент может ходить, а на следующий день после проведенного вмешательства готовиться к выписке, - добавляет онкогинеколог. Также, в зависимости от стадии, может назначаться лучевая, химиолучевая, а также гормонотерапия.

Наряду с современными подходами к лечению в клинике WMT уделяют огромное внимание и диагностическим исследованиям.

- Наши диагностические возможности разнообразны и включают полный спектр лабораторной и инструментальной диагностики, в том числе все виды лучевой диагностики с применением внутривенного контрастирования (магнитно-резонансная и компьютерная томография) - все, что необходимо нашим пациентам для полноценного обследования и постановки верного диагноза, имеется, - говорит Александр Тусиков. - Самое главное, обращаться к врачу при первых признаках недомогания и не заниматься самолечением.

Оксана Авагимова, главный врач OXY-center

Что делать, если не наступает беременность

Сфера гинекологии неразрывно связана с репродукцией – молодой наукой, занимающейся вопросами бесплодия. Репродуктивные органы - сложная система, и нарушения на любом уровне приводят к неприятным последствиям. По словам главного врача OXY-center Оксаны Авагимовой, на сегодняшний день наблюдается тенденция, что бесплодие связывают исключительно со здоровьем женщины.

- Данные российских и европейских исследований говорят о том, что только треть причин бесплодия в браке - это исключительно женский фактор, то есть при обследовании мужчины проблем не обнаружено, а женщина страдает каким-либо заболеванием, которое ведет к отсутствию беременности.

До 30-35% супружеских пар, где не наступает беременность, проблемы есть у мужчины. Иными словами, здоровая женщина живет с партнером, у которого есть те или иные проблемы со здоровьем, ведущие к нарушению сперматогенеза и, как следствие, к бесплодию в браке.

И оставшаяся треть пар имеют комбинированное бесплодие, когда есть проблемы со здоровьем у обоих партнеров, что ведет к отсутствию желанной беременности в семье. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что первой начинает обследование и приходит на прием женщина. Но мы всегда рекомендуем начинать искать причину вместе, когда пара приходит в Клинику вдвоем и есть возможность услышать все перспективы по планированию беременности, - говорит врач акушер-гинеколог-репродуктолог высшей категории Оксана Авагимова.

Например, в нашей Клинике можно за один день пройти расширенное комплексное обследование и определить ключевые показатели своего репродуктивного здоровья.

По словам врача, визит в Клинику к репродуктологу – это далеко не всегда ЭКО здесь и сейчас, едва пациент переступил порог клиники. При комплексном обследовании пары формируется индивидуальный план ведения каждого партнера. После получения результатов - назначается коррекция выявленных нарушений и определяется возможность к планированию беременности. Для планирования беременности с применением ВРТ существуют строгие показания: длительность бесплодия, возраст пациентки и снижение овариального резерва у нее, непроходимость маточных труб или их отсутствие вследствие перенесенных операций, длительность планирования беременности, наличие сопутствующих заболеваний у женщины, а также возможные проблемы у мужчины, ведущие к выраженному нарушению здоровья и снижению фертильности.

- Очень многим пациентам по результатам обследования компенсируем выявленные нарушения, к примеру, работу щитовидной железы, либо гиперпролактинемия (состояние, при котором повышен уровень гормона пролактина в крови - прим.ред.) и даем рекомендации по планированию беременности естественным способом на фоне назначенной прегравидарной терапии. При назначении соответствующих препаратов восстанавливается работа всего организма, в том числе женской половой системы. Но надо правильно и вовремя обследоваться, не терять время и не ждать чуда. Обращайтесь к специалистам, которые смогут помочь осуществить вашу мечту. Время терять нельзя, так как чем больше времени проходит, тем сложнее справиться с проблемой.

Если говорить о современных тенденциях в области генетики, то в «OXY-center» у родителей есть возможность узнать о состоянии здоровья малыша еще до рождения. Для этого в программе ВРТ проводится генетическое тестирование (ПГТ-А) клеток эмбриона на наличие генетических заболеваний, по результатам которого проводится отбор не только морфологически «красивых» эмбрионов, но и генетически здоровых, что значительно увеличивает вероятность наступления беременности в протоколе ВРТ. Также у женщин с наступившей беременностью проводится неинвазивный пренатальный тест (НИПТ). Это исследование позволяет с высокой точностью оценить риск количественных нарушений хромосомного набора плода. Для проведения анализа необходимо женщине сдать кровь из вены, результаты будут готовы в течение месяца. Скрининг НИПТ TOTAL позволяет диагностировать ряд аномалий плода на ранних сроках беременности. Такое тестирование выявляет генетические заболевания у малыша, есть возможность определить пол будущего ребенка, а также дает возможность спрогнозировать, как будет протекать беременность, какие возможны риски при вынашивании беременности, - добавляет Оксана Авагимова.

Владимир Демченко, руководитель клиники пластической хирургии "ЛЮДИ"

Почему не все проблемы можно решить скальпелем

Вопреки распространенному заблуждению пластическая хирургия - это не только эстетические операции, но и восстановительные, реконструктивные. Руководитель клиники пластической хирургии "ЛЮДИ" Владимир Александрович Демченко за неделю проводит порядка 40-50 очных консультаций. Как и прежде, превалирующее число тех, кто прибегает к пластическим операциям, - женщины.

- Это практически 99% из всего числа обратившихся. 1% - представители сильного пола, которые хотят скорректировать периорбитальную область (зона вокруг глаз - прим.ред.) или сделать септопластику, - отмечает Владимир Александрович. - Мужчин в силу своих психоэмоционального статуса, культурно-нравственных кодов в меньшей степени интересует контурная коррекция тела.

По словам специалиста, при выборе «своего хирурга» стоит обращать внимание не только на квалификацию врача, но и на место, где он оперирует. Это должна быть хорошо оснащенная клиника с отличной командой, в которой нет постоянной «текучки», где проведение операции - это, словно, работа единого организма.

Кроме того, смутить должен и хирург, идущий на поводу у пациентки. Для многих женщин решение об операции основывается только на эмоциях. Однако психологические проблемы скальпелем не решить - далеко не у всех пациентов есть показания к тем или иным манипуляциям.

При этом в погоне за красотой женщины зачастую забывает о здоровье. Посещение гинеколога для многих событие не рядовое, хотя профилактика имеет огромное значение в любом возрасте.

- В последнее время муссируются тема, что крупноклеточная анапластическая лимфома - результат установленных имплантатов. На сегодняшний момент ни в своей практике, ни в практике коллег по России не знаю прецедентов с подобным выявленным диагнозом. Но нередко на первичном приеме мы можем дифференцировать у женщин проблемы молочной железы, обратить внимание на фиброзно-кистозную мастопатию, на некоторые предраковые состояния. Проведение УЗИ и заключение онколога обязательно перед проведением подобной операции, - говорит Владимир Демченко. - Поэтому важно в очередной раз заострить внимание на профилактике, говорить больше и о женском здоровье, и о мужском.

Проблем с импортозамещением нет

В заключение дискуссии участники мероприятия рассказали о том, столкнулись ли краснодарские клиники с импортозамещением. Как говорит руководитель клиники пластической хирургии "Люди" Владимир Демченко, сегодня нет глобальных проблем с поставками “расходников”, медикаментов.

- В большей степени это зависит от специалистов по снабжению. Если специалист клиники уделяет больше времени, чтобы найти хорошие предложения на рынке, если он думает сразу на будущее, закупая, на сколько возможно по степени хранения, медикаменты, то все и всегда будет под рукой, - отмечает пластический хирург. - Однако в последние недели общая тенденция по России такова, что возникла проблема с поставкой грудных имплантатов. Нет того свободного выбора, который был не так давно. Но отмечу, что поставщики обещают, что это проблема в ближайшие три-четыре месяца будет решена.

Онкогинеколог клиники высоких технологий WMT Александр Тусиков добавил, что иностранное оборудование при правильном использовании может прослужить и 10, и 15 лет. При этом медицинские инструменты специалисты используют отечественные. По словам главного врача OXY-center Оксаны Авагимовой, в России сейчас идет активная работа над тем, чтобы эмбриологические лаборатории были обеспечены всем необходимым, расходного материала - более чем достаточно. Что касается лекарственных препаратов для онкобольных, то, со слов руководителя онкологической службы краснодарской клиники федеральной сети «Евроонко» Антона Ёлкина, изменений после введения санкций не чувствовалось. Как и прежде, для лечения пациентов применяют оригинальные препараты - перебоев в поставках нет.

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