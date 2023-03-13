Хлеба и зрелищ требовал с бизнесменов экс-начальник Сочинского линейного УМВД России на транспорте за свое покровительство

Экс-начальник транспортной полиции Сочи проведет 3,6 года в колонии и заплатит штраф 1 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи бывший начальник городского линейного УМВД России на транспорте признан виновным в превышении полномочий. Олег Молчанов регулярно и на безвозмездной основе столовался в ресторане «Бригантина». Более того, у большого начальника имелся личный дисконт на обеды и ужины. Сотрудники ресторана не имели права брать с него более половины стоимости чека. Как выяснили следователи, визиты Молчанова обходились общепиту в круглую сумму.

- Из приговора суда следует, что Олег Молчанов, будучи главой Сочинского линейного управления МВД России на транспорте, регулярно посещал кафе «Бригантина», а также пользовался 50 % скидкой. Таким образом он получил услуги на сумму более 1,5 миллионов рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В свои махинации 58-летний Молчанов вовлек Андрея Островского. Мужчина был посредником между полицейским и коммерсантами, занимающимися прокатом яхт в морпорту Сочи. Свою благосклонность Молчанов обменивал на бесплатные морские прогулки.

- Рассмотрев материалы дела, суд признал Молчанова виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий и в четырех эпизодах получения взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в три с половиной года, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также экс-полицейскому предстоит выплатить миллионный штраф в доход государства. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Андрей Островский приговорен к условному сроку в 3 года и 3 месяца, также он заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил. Оба обвиняемых свою вину признали частично.