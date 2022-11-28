Укол из автомата. В центре восстановления леопарда показали уникальные кадры, как диким кошкам делают прививки

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В Сочи в центре восстановления леопарда на Кавказе диким кошкам поставили необходимые прививки. Теперь пятнистые минимум на один год защищены от опасных болезней.

- Укол делал ветеринарный врач, эксперт Михаил Валерьевич Альшинецкий. Он точным попаданием дротика обезопасил наших подопечных от бешенства, калицивироза, вирусного ринотрахеита и панлейкопении, - сообщили в пресс-службе центра восстановления леопарда на Кавказе.

Вакцинация является обязательным мероприятием. Она необходима для эпизоотического благополучия Центра.

Леопардам прививки ставятся для защиты от болезней, но проведение всех манипуляций помогает выполнять еще одну очень важную функцию.

- Это отличная возможность в очередной раз напомнить нашим «студентам» о неприятных последствиях при встрече с людьми, - рассказали в пресс-службе центра восстановления леопарда на Кавказе.

Такой опыт помогает диким кошкам сформировать устойчивую реакцию, чтобы избегать человека в естественных условиях обитания. А это – залог благополучной жизни в дикой природе.

- Самое важное! Синие кроксы Михаил Валерьевича - неизменный талисман успеха всех ветеринарных мероприятий, - поделились в пресс-службе центра восстановления леопарда на Кавказе.