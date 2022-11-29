Вмешается антициклон. Синоптики показали спутниковый снимок «захвата» холодных масс на Кубани

Синоптики предупредили о похолодании и усилении ветра на Кубани Фото из архива КП

Последние осенние дни на Кубани подготавливают жителей к зимнему сезону. С начала недели дождливая погода сменилась существенным понижением температур. А к похолоданию прибавилось и усиление ветра, порывы которого в отдельных районах превышают 20 метров в секунду.

Синоптики объяснили причину понижения температуры воздуха и шквалистого ветра в регионе. На погодные условия повлияет антициклон, идущий с северо-востока.

- Принеся холодные воздушные массы, он увеличит в небе солнечные просветы и практически полностью прекратит осадки. При такой синоптической ситуации температура воздуха в крае понизится еще на несколько градусов, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спутниковый снимок 29 ноября Фото: Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

В ближайшие дни порывы холодного ветра местами в регионе будут достигать до 15-20 метров в секунду. А в отдельных районах он вовсе усилится до 23-25 метров в секунду. МЧС накануне объявило до 30 ноября штормовое предупреждение по сильному ветру. Погодные условия повлияли и на работу Керченской паромной переправы - она временно приостановлена.

К слову, 29 ноября в крае столбики термометров днем поднимутся до +4-9 градусов. В горах температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 градусов.

На Черноморском побережье показатели будут выше. Температура воздуха составит +9-14 градусов. Тем временем жителей Новороссийска предупреждают об усилении холодного ветра – до 24 метров в секунду.