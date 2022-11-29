Очень раздражительные. Краснодарцы стали в два раза чаще покупать препараты от нервов

Жители Краснодара стали чаще покупать лекарства от раздражительности Фото: Мария АНАНОВА

Краснодар стал одним из лидеров рейтинга городов по росту продаж лекарств от раздражительности. Жители краевого центра стали покупать препараты от нервов в 1,5 раза чаще обычного. Исследование провели эксперты российского аптечного сервиса.

Так, за 2,5 месяца краснодарцы чаще, чем обычно приобретали препараты, содержащие магний. Как отмечают специалисты, компонент сопровождает процесс распада углеводов, оказывает влияние на сердце и нервно-мышечную возбудимость. Кроме того, он обладает сосудорасширяющим действием, снижая артериальное давление.

Жители чаще выбирают жидкую форму лекарства Магне В6, который восполняет недостаток компонента быстрее. Отмечается, что препарат полезен и для детского организма, особенно при интенсивном росте и созревании, отмечает врач-гастроэнтеролог Елена Гордеева.

А для некоторых, подчеркивают эксперты, регулярный прием магния обязателен. Это, в частности, касается гипертоников, диабетиков и людей с атеросклерозом. Потребность в магнии возрастает и при тяжелых физических нагрузках, эмоциональном напряжении, хроническом стрессе или при недостатке сна.

Отмечается, что людям, у которых имеются проблемы с печенью, недостаток магния может усугубить ситуацию. Его нехватка приведет к пониженному артериальному давлению, заторможенному состоянию и сонливости.

Восполнить недостаток магния можно не только с помощью препаратов, но и при приеме пищи. Компонент содержится в регулярно употребляемом хлебе, крупах, какао, орехах, бобовых. Большой объем отмечен в капусте, зелени, репчатом луке и женьшене.

В рейтинг городов, жители которых стали активнее покупать лекарства от раздражительности, также вошли Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Нижний Новгород.