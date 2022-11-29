Полицейского из Краснодара, который «развел» на 55 тысяч в интернете парня, уволят

Правоохранитель также понесет наказание. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Краснодаре 25-летнего сотрудника МВД заподозрили в интернет-мошенничестве. Старший сержант, по предварительной информации, решил немного подзаработать. Правда, далеко не честным путем.

- По имеющейся информации, в прошлом году полицейский создал в Сети обезличенный аккаунт. От чужого лица разместил объявление о продаже игровой приставки, - говорит источник в полиции.

Товар правоохранитель оценил в 55 тысяч рублей – гораздо дешевле, нежели можно приобрести в магазине. Такое выгодное предложение привлекло покупателя из Пятигорска. Парня цена устроила – он готов был перевести деньги и заплатить за доставку.

Полицейский отправил ему ссылку, пройдя по которой у покупателя, тут же пропали деньги с банковской карты. После чего аферист пропал, а парень из Пятигорска остался ни с чем, после чего обратился с заявлением в полицию.

Несмотря на осторожность, «следы» все-таки привели к полицейскому, началось разбирательство.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

По предварительным данным, парень в органах внутренних дел служит уже пять лет. За это время нареканий к его работе не было. Однако после случившегося в полиции организовали расследование.

- Руководством назначено проведение служебной проверки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - По ее результатам сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Кроме того, как правоохранитель предстанет перед законом, а его начальство накажут.

- Его непосредственный руководитель также будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, - уточняют в краевом главке.