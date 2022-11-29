Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека: Четверть всего российского сахара производится у нас

Федор Дерека. Фото: минсельхоз Кубани

В конце ноября сахарной отрасли России исполняется 220 лет. Краснодарский край – один из ключевых регионов-производителей «белого золота» в России. Четверть в всего сахара в стране производится именно на Кубани. А это не менее 12, млн. тонн сахара ежегодно. Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека в эксклюзивном интервью рассказал «КП»-Кубань» о показателях этого года, о перспективах отрасли и проблемах, с которыми сталкиваются производители свеклы.

- Традиционно Краснодарский край – в лидерах по производству сахара в стране. Начинается производство сахара с полей. Расскажите, о результатах уборки сахарной свеклы на Кубани в этом году? Если сравнивать показатели с прошлым годом, какого роста удалось добиться аграриям края?

- Этот сезон для производителей сахарной свеклы достаточно удачный. Уборка уже завершается. Собрано уже более 10,3 млн тонн агрокультуры, это почти на 1 млн. тонн больше, чем в прошлом году. Урожайность высокая – выше 562 ц/га. Сегодня ключевая задача в производстве сахарной свеклы - выйти на полное импортозамещение в семеноводстве этой культуры. В нашем регионе есть хороший фундамент для этого. ФГБНУ «Первомайская селекционно-опытная станция сахарной свеклы» занимается селекцией и семеноводством сахарной свеклы. В этом году на базе хозяйств Краснодарского края совместно с «Первомайской селекционно-опытной станцией сахарной свеклы» были заложены 243 га семенников сахарной свеклы, что позволит под сев 2024 года получить более 120 тыс. п.е. высококачественных семян для половины площади сева этой культуры в Краснодарском крае. Также оказывается поддержка тех аграриев, которые делают выбор в пользу отечественных семян сахарной свеклы. С 2019 года за счёт средств краевого бюджета субсидируется приобретение гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции. В этом году на эти цели было направлено 15,3 млн. рублей.

- Сколько сахарных заводов сейчас работают на территории Краснодарского края? Какой объем сахара они производят? Какова доля Кубани в общероссийском объеме сахарного производства?

Региону сахара хватает

- Сегодня Краснодарский край – один из ключевых регионов-производителей свекловичного сахара в России. Наша доля в общероссийском объеме - около 25%, это не менее 12, млн. тонн сахара ежегодно. В этом году произведено уже более 1,3 млн. тонн сахара, и сезон переработки еще продолжается. В этом сезоне в регионе работают 14 сахарных заводов. Они расположены в Выселковском, Гулькевичском, Каневском, Кореновском, Курганинском, Ленинградском, Новокубанском, Новопокровском, Павловском, Тбилисском, Тимашевском, Тихорецком, Успенском и Усть-Лабинском районах. В целом сахарная промышленность для региона важна не только с точки зрения производства, но и экономики. Эта отрасль для некоторых муниципалитетов градообразующая, она дает сотни рабочих мест.

- Краснодарский край обеспечивает сахаром не только себя, но и другие регионы. Какова география поставок кубанского сахара?

- Краевая потребность в сахаре с учетом предприятий пищевой промышленности – 240 тыс. тонн. Остальной объем отправляется в другие регионы России, а также экспортируется. В прошлом году предприятия края экспортировали продукции почти на 50 миллионов долларов в 21 страну мира.