Пособия, социальные выплаты и пенсии в Краснодарском крае с 1 января 2023 года: как изменится размер, кто сможет получить

Размер социальной поддержки увеличивается ежегодно. Фото: Евгения ГУСЕВА

В новом году социальная поддержка государства традиционно увеличивается. Это касается различных выплат и пенсий. Узнали, на какие суммы могут рассчитывать жители Кубани с 1 января 2023 года.

Пенсии в Краснодарском крае с 1 января 2023 года

В 2023 году пенсии неработающим пенсионерам увеличат на 4,8 процента. Таким образом средний размер страховой пенсии в России составит 21 862 рубля, а социальной — 12 562 рубля. При этом 80-летние пожилые люди смогут получать дополнительную выплату, ее увеличат до 7 220 рублей.

МРОТ в Краснодарском крае с 1 января 2023 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Краснодарском крае на 2022 год зафиксирован на сумме 16 043 рубля. Этот показатель необходим для расчета больничных, отпусков, декретных и пособий на детей. Если работодатель выплачивает зарплату меньше МРОТ, его могут оштрафовать.

Размер регионального МРОТ на 2023 год пока не установлен. Но точно известно, сколько будет составлять федеральный МРОТ - 16 242 рубля.

Прожиточный минимум в Краснодарском крае с 1 января 2023 года

В Краснодарском крае с 1 января 2022 года величина прожиточного минимума составляет 12 148 рублей. При этом для работающих рассчитывается из суммы в 13 241 рубль, для пенсионеров - 10 447 рублей, для детей - 11 784 рубля.

Каждый год этот показатель растет. На федеральном уровне запланирована индексация прожиточного минимума на уровне 3,3%. Региональные суммы озвучит губернатор Краснодарского края до конца 2022 года.

Материнский капитал в Краснодарском крае в 2023 году

За рождение первого ребенка в 2023 году государство выплатит 589,5 тысяч рублей и 779 тыс. рублей за второго. Индексация ожидается в феврале на уровне 12,4%.

Региональный материнский капитал в Краснодарском крае в 2023 году

Жители Краснодарского края могут рассчитывать на выплату регионального материнского капитала. Его выдают кубанским семьям, в которых появился третий ребенок. В 2022 году размер краевого материнского капитала составляет 139 493 рублей. Он индексируется каждый год.

Региональные выплаты в Краснодарском крае в 2023 году

Кубанским многодетным семьям предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 5 530 рублей на каждого ребенка. Она выплачивается не зависимо от дохода семьи равными долями ежеквартально по 1 382 рубля 50 копеек на каждого ребенка.

При появлении в семье третьего ребенка (родного либо усыновленного) или последующих детей назначается выплата, если денежный доход семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума: до 1 июня 2022 года — это 26 482 рубля, с 1 июня 2022 года — это 29 130 рублей.

Универсальное пособие для семей с детьми и беременных в Краснодарском крае в 2023 году

С 1 января 2023 года в Краснодарском крае, как и по всей стране, введут универсальное пособие. Оно объединит в себе шесть выплат: беременным женщинам, по уходу за первым и вторым ребенком, по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному страхованию, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.

Выплата назначается на каждого ребенка. Ее размер зависит от дефицита доходов семьи: он может составлять 50-75-100% детского прожиточного минимума. Точную сумму для Кубани назовут в конце 2022 года.