На Кубани в селе Варваровка плодородные земли нуждаются в защите. Фото: Иван Пеговой

Сегодня земли сельхозназначения — это бесценный ресурс, и богатый ими Краснодарский край по праву считается гарантом продовольственной безопасности России. Житницы подлежат учету, имеют особый правовой режим использования для того, чтобы сохранить и повышать их плодородие. Нецелевое использование таких земель, к примеру, строительство частных домовладений, запрещено.

ПЛОДОРОДНАЯ ЗЕМЛЯ — ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ

Краснодарский край - лидер в стране по валовому сбору озимой пшеницы и многих других сельскохозяйственных культур. Государство и региональные власти из года в год принимают законы, нацеленные на поддержку сельского хозяйства, чтобы в полях не пропало ни колоска.

К сожалению, в постсоветский период система рационального использования сельхозземель была нарушена. Это привело к тому, что на местах, где должен зреть урожай, растут дома, магазины и другая частная собственность.

Но картина постепенно меняется. И сегодня власти могут действовать эффективнее и успешно противостоять, когда плодородные земли пытаются вывести из сельхозоборота.

ЗЕМЛИ ВОЗВРАЩАЮТ В СЕЛЬХОЗОБОРОТ

Для Краснодарского края, где каждый кусочек земли коммерчески привлекателен, не редкость, когда собственники через суд переводят земли сельхозназначения в предназначенные для дачного и индивидуального строительства. Тут-то на месте вчерашних полей растут коттеджные поселки с корнями «град», «вилла» и другие.

Так случилось и с селом Варваровка в районе города Анапы. Здесь еще в 2014 году участок сельхозземли был переведен в категорию с возможностью дачного строительства. Но после правового анализа в 2020 году постановление было отменено, и земли вернули в сельхозоборот. Собственник участка, в свою очередь, подал в суд с целью вернуть возможность строительства на данной территории. Но решение осталось неизменным. Согласно правилам землепользования и застройки, на этой территории строительство домов не предусмотрено. Но дома там продолжали возводиться.

СНОС ДОМОВ НЕИЗБЕЖЕН

В соответствии со скорректированным 28 декабря 2021 года генеральным планом города-курорта Анапа, земельные участки в селе Варваровка отнесены к зоне сельскохозяйственных угодий, виноградопригодным территориям.

В прошлом году администрация подала иски в Анапский районный суд Краснодарского края к собственникам земельных участков. В августе 2022 года суд принял решение по сносу двух домов: признать объекты самовольно возведенными постройками и обязать в течение 30 дней со дня вступления решения в законную силу осуществить снос. Ответчик решение суда еще не выполнил.

Несмотря на то, что на территории собственниками участков создано ТСН «Златоград», построены дороги и линии электропередачи, дома своим хозяевам фактически не принадлежат. В судебном решении отмечено, что законом предусмотрено установление права на недвижимость не с момента начала строительства, а только после государственной регистрации права на эти объекты, которой нет.

В августе 2022 года суд принял решение по сносу двух домов. Фото: Иван Пеговой

А СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ

В целом, приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства частных домов, как выясняется, не лучшее решение.

- Согласно Федеральному закону от 02.07.2021 N 299-ФЗ "О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (вступившим в силу с 01.03.2022 г.) действительно разрешено строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, которые используются крестьянско-фермерскими хозяйствами (КФХ). При этом имеется ряд ограничений, одним из которых является возможность строительства одного жилого дома, площадь застройки под которым не должна превышать 0,25 процента от площади земельного участка, - рассказал руководитель юридического отдела агентства недвижимости «ДОН-МТ», входящего в ассоциацию "Южная палата недвижимости", Александр Вальков. - Также не каждый земельный участок подходит для строительства. Субъекты Российской Федерации могут определять муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

Покупка земельных участков сельхозназначения для строительства частных домов не лучшее решение. Фото: Иван Пеговой

Юрист не рекомендует рассматривать приобретение земельного участка сельскохозяйственного назначения для строительства частного дома, если вы не фермер либо не планируете заниматься данным видом деятельности. Обусловлено это тем, что строительство жилого дома на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, с нарушением требований, приведет к отказу в государственной регистрации построенного жилого помещения, признания его самовольной постройкой и применения положений законодательства о его сносе, а также изъятии земельного участка, который используется не по целевому назначению.

Таким образом, планируя покупку своего «уголка рая», важно изучать всю документацию, как земли, так и возможности возведения на ней частного домовладения.