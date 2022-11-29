На Кубани студенты колледжа мастерят крюки-кошки для бойцов в зоне спецоперации

Студенты-сварщики делают тактическое снаряжение для бойцов. Фото: Архив "КП"

Будущие сварщики-третьекурсники технического колледжа в станице Ленинградской помогают бойцам, участвующим в спецоперации. Для военных они изготавливают тактические крюки-кошки. Защитники на передовой получают снаряжение, а студенты – зачет по практике слесарных и варочных работ.

– Крюки-кошки используют саперы при обезвреживании мины или растяжки. С их помощью при штурме здания можно поднять по его стене: «кошка» на веревке забрасывается в окно и цепляется за подоконник и боец поднимается по веревке, – объясняет мастер Ленинградского технического колледжа Сергей Галушко. – «Кошки» ребята сами нарезают и варят из нержавеющей стали: снаряжение получается надежным, а студенты учатся на деле.

Заготовки для «кошек». Фото: Ленинградский технический колледж.

Практически с начала спецоперации студенты и педагоги колледжа включились в сбор гуманитарной помощи для бойцов и жителей новых территорий России. Средства гигиены, теплые вещи и другие пожертвования передают в центры сбора помощи администрации Ленинградского района и министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

– Когда мы с сотрудниками администрации Ленинградского района обсуждали, чем еще можем помочь защитникам Отечества, решили попробовать наладить изготовление тактических крюков-кошек, – говорит директор Ленинградского технического колледжа Валерий Гура. – И бойцам помощь, и нашим студентам – практика.

Студенты-сварщики вместе с педагогами сделали чертежи «кошек». Фото: Ленинградский технический колледж.

Один из образцов крюков-кошек, сделанный на станке с числовым программным управлением, в колледж через сотрудников местной администрации передали вернувшиеся из зоны специальной военной операции бойцы. Другие преподаватели колледжа нашли в Интернете: сделали чертежи, рассчитали необходимое количество металла.

– Студенты, которые получают у нас профессию сварщика и делают штурмовые «кошки» для российских военных, не только получают опыт в резке, обработке, сверлении и сварке металла, но и зачет по учебной практике этих дисциплин, – добавляет Валерий Гура. – Сначала «кошки» варили учащиеся третьего курса, которые ушли на практику, сейчас этот вид снаряжения делают ребята курсом младше.

Вот такие «кошки» уезжают из станицы Ленинградской в зону СВО. «кошек»

Несколько первых комплектов крюков-кошек колледж уже отправил в районный центр сбора гуманитарной помощи, а они их передадут нашим военным в зону СВО. Еще студенты и администрация колледжа готовы делать для бойцов специальной военной операции печи-буржуйки, шить балаклавы, тактические перчатки и носилки.

– Если найдется спонсор, который приобретет для колледжа металл и ткань, наши студенты готовы сварить и печки для блиндажей и окопов. Обучающиеся на швей девушки могут пошить носилки, тактические перчатки и балаклавы, – продолжает Валерий Гура. – Если будут материалы, учащиеся рады помочь нашим солдатам своей работой.

БУДЬ В КУРСЕ

Как помочь?

Если вы готовы предоставить материалы студентам Ленинградского технического колледжа, из которых они смогут сварить кошки и буржуйки, сшить балаклавы и перчатки для участников спецоперации, свяжитесь с администрацией колледжа по телефону: 8 (86145) 3-97-09.