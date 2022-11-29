Больницы и поликлиники Кубани получили больше 1000 единиц оборудования

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В медицинские учреждения Краснодарского края в этом году установили порядка 1000 единиц нового оборудования. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Социальные обязательства

Губернатор отметил, что на Кубани ведется активное строительство больниц, поликлиник, а также фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врача общей практики. Все они комплектуются современным медицинским оборудованием. Финансирование сферы здравоохранения в этом году составляет 75 млрд рублей.

- Мы продолжаем выполнять все социальные обязательства перед жителями. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» закупаем новую технику. Более тысячи единиц оборудования уже поставили в медучреждения края, в том числе рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы, аппараты компьютерной томографии и МРТ, – сказал Вениамин Кондратьев.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Аппаратура, которая поступила в медучреждения региона, добавил глава края, повышает доступность процедур, сокращает сроки их ожидания, а также увеличивает качество обследования, постановки диагноза и дает возможность врачам подбирать более эффективную стратегию лечения.

Новое оборудование

Согласно планам, новым оборудованием будут укомплектованы 56 медицинских организаций Краснодарского края, отметил Вениамин Кондратьев.

В ближайшее время компьютерные томографы получат больницы Ейского, Крымского, Кущевского, Новокубанского, Калининского, Кавказского и других районов, а также поликлиники, Сочи, Армавира и Анапы. Кроме того, в больницу №1 города-курорта установят аппарат МРТ.

По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» профильного национального проекта в центральной районной больнице Красноармейского района установили систему эндоскопической визуализации.

Врач с помощью новой установки способен обнаружить злокачественные новообразования в желудочно-кишечном тракте, увидеть изменения цвета слизистой желудка, а также выявить язвы, гастриты и другие заболевания ЖКТ. Эндоскопический кабинет также оборудовали в сочинской больнице №1.

Ряд больниц и поликлиник региона получили оборудование для обеззараживания помещений. В министерстве здравоохранения Краснодарского края отметили, что подобные очистители способны уничтожать различные примеси в воздухе, имеющие химическое или биологическое происхождение. В частности, ими оснастят операционные, реанимации и боксы, в которых проходят лечение больные туберкулезом.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В ЦРБ Кавказского районе, по словам заместителя губернатора региона Анны Миньковой, установили цифровой флюорограф, маммограф, начали работу два высокоточных анализатора для измерения уровня глюкозы в крови, в операционной и в реанимации установили каталитические очистители воздуха.

Масштабный проект

Что касается ремонта больниц и поликлиник, то в этом году на эти цели направили более 2 млрд рублей. В порядок до конца года приведут 60 медицинских учреждений. Также сделали капитальный ремонт шести объектов здравоохранения. Финансирование этих работа составило более 377 млн рублей.

Кроме того, до конца года планируется завершить строительство 18 офисов врача общей практики, а также 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Еще ряд ВОПов и ФАПов находятся на стадии проектирования.

Вениамин Кондратьев отмечал, что в регионе реализуется масштабный проект, который предполагает открытие в следующем году восьми поликлиник. Всего же в регионе необходимо построить 19 поликлиник до 2025 года.

Региональный автомобильный парк пополнился новыми машинами скорой помощи и насчитывает 721 автомобиль, отметил Вениамин Кондратьев. По словам губернатора, они более комфортные и, что самое главное, оснащены современным оборудованием.

Также для медиков купили 192 легковых машины, которые позволяют выезжать к пациентам на дом, перевозить лекарства, анализы и так далее.