Кубанская агрофирма побила собственные рекорды, собрав до 810 центнеров с гектара свеклы

Агрофирма «Русь» получила высокую урожайность сахарной свеклы

Одно из таких предприятий расположено в станице Днепровской Тимашевского района. Семеноводческая агрофирма «Русь» (входит в ГК «Концерн «Покровский») не только ежегодно увеличивает урожайность полевых культур, но и является одним из лидеров молочного производства муниципалитета. В чем секрет эффективной работы на земле, выясняла съемочная группа «Комсомолки».

Краснодарский край — традиционный лидер в уборке зерновых культур. В этом году его аграрии собрали рекордный урожай пшеницы — 10,7 миллионов тонн. Общий же вес кубанского каравая превысил 15 миллионов тонн зерновых, зернобобовых и риса.

- Агрофирма «Русь» много лет специализируется на производстве растениеводческой продукции, поэтому наши урожаи – результат упорного планомерного труда. В структуре севооборота у нас доминируют пшеница и ячмень, также выращиваем кукурузу – как на зерно, так и на силос, для нашего животноводства. Мы содержим поголовье КРС – более 3,5 тысяч голов, из них 1,5 тысячи – дойное стадо. Как и другие хозяйства концерна, отдаем не менее 10% от общих посевных площадей под многолетние травы, что не только обеспечивает нас собственными сочными кормами, но и поддерживает плодородие земли, - рассказал исполнительный директор ОАО САФ «Русь» Николай Есауленко.

Исполнительный директор ОАО САФ «Русь» Николай Есауленко

Задачи по урожайности перевыполнены

Общая посевная площадь хозяйства – более 10 тысяч гектаров, из них 5,2 тысячи га – зерновой клин, причем урожайность пшеницы - 77,2 ц/га, и ячменя - 90 ц/га, здесь значительно выше среднекраевой. Так, по данным оперативного мониторинга Минсельхоза РФ, в этом году на Кубани урожайность пшеницы составила 67,4 центнера с гектара, ячменя - 72,4 ц/га.

Высокие цифры показали в Днепровской и по урожайности сахарной свеклы – в этом году в агрофирме «Русь» убирали в среднем 655 центнеров с гектара, на отдельных полях - до 810 ц/га. Как сообщал ГКУ КК «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр», по состоянию на 17.11.2022 г. убрано более 95% посевных площадей под культурой, урожайность сахарной свеклы в регионе - 558,5 ц/га.

- В начале сезона мы ставили перед собой более реалистичные цели – хозяйство планомерно движется в сторону увеличения производительности с одного гектара, в концерне это основной принцип для оценки эффективности. Мы внедряем и используем все необходимые агротехнологии, работаем в тесной связи с наукой, обеспечены высокопродуктивной сельскохозяйственной техникой и современными удобрениями и средствами защиты растений. Наша задача – получать не только высокие, но и стабильные результаты, - объясняет Николай Николаевич. – В этом сезоне благоприятные погодные условия позволили растениям полностью раскрыть заложенный селекционерами потенциал. В итоге в агрофирме «Русь» собрали лучший урожай за последние пять лет.

Помимо рекордов по пшенице, ячменю и сахарной свекле, хороших результатов удалось добиться по кукурузе на зерно - 73,5 ц/га, масличному подсолнечнику - 37,5 ц/га. Благоприятным оказался 2022 год и для кормовых культур («Русь» выращивает люцерну и сено для кормления КРС), за сезон в агрофирме собрали пять укосов высокопитательного корма для животных.

- Высокая урожайность этого года складывалась из ряда факторов, среди основных: использование подобранных сортов и агроприемов, ранняя уборка и посев пожнивных культур, - делится секретами успеха руководитель хозяйства.

Основы бережного хранения

Ни один килограмм собранного зерна в хозяйстве не остается под открытым небом. Уборка проходит в строго запланированные сроки, у каждого предприятия – свой точный график полевых работ.

«Хозяйства концерна расположены в 17 районах Краснодарского края – от самой южной точки региона до северных предгорных зон на границе с Карачаево-Черкессией. Уборочная кампания заняла 18 дней, в ней мы одновременно задействовали более 370 единиц зерноуборочной техники. В этом сезоне период уборки погода стояла ясная и солнечная, что позволяло нам вести полевые работы посменно, 20 часов в сутки. На некоторых территориях присутствия дожди на 2-3 дня выбили нас из графика, но в целом мы завершили уборку строго в запланированные сроки и получили высокую урожайность основных культур», - подвела итоги уборочной кампании главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко.

Главный агроном ГК «Концерн «Покровский» Лидия Кухаренко

Урожай «Руси» сразу же направляется на центральный ток предприятия, где проводится первичная чистка зерна и другие технологические процедуры, позволяющие положить его на долгосрочное хранение. После зерно перемещается в склады, где буртуется и хранится в ожидании перевалки на один из пяти элеваторов группы компаний. Также на центральном току «Руси» находится комбикормовый цех, где производятся комбикорма для собственного животноводства.

Центральный ток агрофирмы

На сегодняшний день все полевые работы в агрофирме завершены — урожай убран, почва подготовлена к следующему году. Сев озимых культур не только произведен полностью — уже получены всходы на всей посевной площади. В мастерских идет ремонт и плановое обслуживание техники: в следующем году здесь готовятся опять бить свои же рекорды.

Молочные перспективы

«Русь» - один из лидеров молочного производства Тимашевского района. Помимо растениеводства, хозяйство активно занимается и животноводством, обеспечивая молоком высшего сорта крупнейших в России производителей молочной продукции, работающих в регионе.

- Молочное производство составляет в общем фонде предприятия порядка 40% дохода. На сегодняшний день продуктивность наших животных достигает по году 11200 кг на фуражную голову. Сохранность молодняка - 97%, также мы зафиксировали увеличение на 10% по среднесуточным привесам, - рассказывает Николай Есауленко.

МТФ №2 агрофирмы «Русь»

В агрофирме «Русь» четыре фермы — три молочных и одна по выращиванию молодняка. Журналисты «КП» побывали на одной из них и смогли лично убедиться в том, что комфортные условия содержания и передовые технологии позволяют существенно увеличивать надои.

- Мы находимся на МТФ №2 агрофирмы «Русь», где содержится 1600 поголовья, из них 700 — фуражного стада. Сегодня ферма доит 37 литров на каждую корову. Занимаемся выращиванием, получаем телят. В этом году планируем получить 90 телят от каждой сотни коров. Производим сами нетелей. Стадо не покупаем, - рассказывает главный зоотехник ОАО САФ «Русь» Марина Атрощенко.

Главный зоотехник ОАО САФ «Русь» Марина Атрощенко

Социальная миссия

Сегодня в агрофирме «Русь» работают 415 человек. Все они — важные звенья одной производственной цепи. «От вклада и результата каждого сотрудника зависит общий успех хозяйства, - считает директор по персоналу ГК «Концерн «Покровский» Екатерина Старцева. - Поэтому в рамках группы компаний мы много усилий вкладываем в мотивацию и поощрение коллектива». В «Руси» все передовики, достигшие наивысших показателей, ежегодно награждаются грамотами и материальными премиями, а их фотографии помещаются на доску почета. Также сотрудники предприятия имеют возможность отдыхать и восстанавливать здоровье на черноморском побережье – в собственном санатории концерна в поселке Небуг.

Фотографии передовиков агрофирмы помещаются на доску почета

В хозяйстве работают в основном местные жители, поэтому поддержка социальных проектов и участие в благоустройстве станицы – важная часть кадровой политики предприятия. Только вместе мы сможем сделать нашу Днепровскую уютной и комфортной, считают в «Руси». А уж чем помочь – всегда найдется.

«Мы развиваем инженерную инфраструктуру, меняем водопроводы, строим новые водозаборы, занимаемся газоснабжением. У нас остался всего один небольшой населенный пункт, который не газифицирован, но уже в ближайшей перспективе — проектирование газопровода и, я думаю, завершение строительства. Кроме того, конечно, у нас есть далеко идущие планы», - рассказал глава Днепровского сельского поселения Владимир Ледовский.

Большой вклад в развитие станицы вносит и агрофирма «Русь». Компания не только занимается благоустройством и поддержанием чистоты в зоне отдыха рядом со своим административным зданием, но и помогает общему развитию населенного пункта.

- «Русь» - градообразующее предприятие станицы Днепровской. У нас работают местные жители, поэтому наша задача — непосредственно следить за благоустройством, за бытом, за чистотой и порядком в станице. На сегодняшний день предприятие полностью обслуживает дороги, производит ремонтные работы, связанные с канализацией, также производит ремонт водопроводных сетей — как самой станицы Днепровской, так и соседних хуторов, - отмечает глава агрофирмы Николай Есауленко.

«Русь» принимает активное участие в благоустройства станицы Днепровской

Социальная ответственность свойственна всем предприятиям концерна «Покровский», в который входит САФ «Русь» и еще более 35 предприятий в пяти отраслях на территории Юга и Кавказа. Концерн является одним из крупнейших в России агропромышленных холдингов и входит в топ-10 по основным производственным показателям: 6 место по производству сахара в стране, 9 место – по молоку. Все земли группы компаний консолидированы в Краснодарском крае, общий земельный банк превышает 242 тыс. га.

«Покровский» известен как эффективный сельхозпроизводитель с высокой культурой земледелия. Его агрономическая служба в течение многих лет работает над повышением плодородия почвы, что позволяет с каждым годом увеличивать урожайность.

Успехами «Руси» гордится родная станица

История станицы Днепровской тесно связана с историей агрофирмы «Русь». Узнать о становлении и достижениях градообразующего предприятия жители и гости станицы могут в музее, расположенном в местном Доме культуры (в его содержании, кстати, хозяйство тоже принимает активное участие).

А началась история агрофирмы в далеком 1918 году, когда на территории нынешней станицы Днепровской была создана коммуна «Всемирная дружба». За сто с лишним лет хозяйство прошло колоссальный путь развития — от коммуны и небольших разрозненных колхозов до современного многопрофильного агропредприятия, ежегодно показывающего высокие результаты в растениеводстве и животноводстве. 2022 год для него и вовсе особенный — в этом году исполнилось ровно 20 лет, как агрофирма носит гордое название «Русь».

Об истории агрофирмы «Русь» можно узнать в музее станицы

За свою многолетнюю трудовую историю семеноводческая агрофирма «Русь» была неоднократно отмечена грамотами и призами – многочисленные награды хранятся и в музее, и на самом предприятии. Впереди у аграриев из Днепровской новые посевные кампании и новые задачи, которые коллектив будет уже по традиции – перевыполнять.