Слесарь, менеджер, строитель. Кто возглавил департаменты администрации Краснодара

В администрации Краснодара 29 ноября 2022 года произошли новые назначения. Фото: сайт администрации города;

Депутаты городской Думы Краснодара на 49-м внеочередном заседании под председательством спикера Веры Галушко и с участием главы города Евгения Наумова проголосовали сразу за пять новых назначений в администрации столицы региона.

Новых вице-мэра и руководителей подразделений представил начальник управления кадровой политики и муниципальной службы Виктор Тушев.

Дмитрий Васильев выбран заместителем главы города. На этом посту он сменил Дмитрия Логвиненко. Новый вице-мэр будет курировать финансово-экономический блок администрации: департамент финансов, управление экономики, управление инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, управление закупок и управление цен и тарифов.

Дмитрий Васильев стал новым вице-мэром Краснодара. Фото: пресс-служба администрации города.

До недавнего времени Дмитрий Васильев возглавлял управление цен и тарифов администрации Краснодара. Он окончил КубГУ по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», работал в ГУП Краснодарского края «Центр аудита и контроля» и администрации Краснодара: департаменте финансов, в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей.

В 2008-2016 гг. Дмитрий Васильев работал в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. Затем был заместителем директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации Краснодара, а с 2017 года возглавлял управление цен и тарифов.

Директором департамента городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара стал Сергей Сторчун, сменив на этом посту Владислава Белого. Новый руководитель департамента городского хозяйства окончил КубГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятиях АПК», КубГТУ по специальности «Строительство», МГТК имени Баумана по специальности «Менеджмент».

Сергей Сторчун возглавил департамент городского хозяйства и ТЭК. Фото: пресс-служба администрации города.

В разные годы Сергей Сторчун работал на разных должностях в «Газпром межрегионгаз Краснодар», в Межрегиональной распределительной сетевой компании Юга, министерстве природных ресурсов Краснодарского края. В 2015-2021 гг. руководил инвестиционными проектами Южного филиала «Газпром газомоторное топливо», а с 2021 года был директором по капитальному строительству и технологическому присоединению АО «Краснодаргоргаз».

Управление информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара вместо Владимира Худяева возглавил Валерий Лысенко. Выпускник специалитета и магистратуры КубГАУ, в 1995-2022 гг. он работал в управлении информатизации на разных должностях, а также в департаменте экономического развития, инвестиций и внешних связей, управлении инвестиций и в управлении информационно-коммуникационных технологий и связи администрации Краснодара.

Валерий Лысенко будет руководить управлением информационно-коммуникационных технологий и связи. Фото: пресс-служба администрации города.

Директором департамента строительства администрации Краснодара вместо исполнявшего его обязанности Александра Мадовского стал Иван Горобец. Он окончил Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Машина и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды», где позже прошел переподготовку по программа обучения специалистов в сфере менеджмента и строительства.

Иван Горобец работал слесарем, начальником производственного участка, затем – заместителем президента по производству, советником генерального директора по инновационным технологиям в аппарате управления ОАО «МИР» Северо-Кавказского промышленного железнодорожного транспорта. В 2020-2022 гг. Иван Горобец трудился заместителем главы и первым заместителем главы Ленинградского района нашего региона, заместителем руководителя департамента строительства Краснодарского края.

Иван Горобец возглавил департамент строительства. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Начальником управления цен и тарифов администрации Краснодара вместо занявшего пост вице-мэра Дмитрия Васильева стал Евгений Романков – выпускник Российского государственного торгово-экономического университета по специальности «Экономика и управление на предприятии».

Начальником управления цен и тарифов администрации Краснодара стал Евгений Романков. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

Он работал в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом по Краснодарскому краю, на различных должностях в департаменте имущественных отношений Краснодарского края. С 2017 года Евгений Романков был заместителем начальника управления цен и тарифов администрации Краснодара.