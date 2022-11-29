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29 ноября 2022 12:36

13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой

Родители Дианы Боярко боятся, что виновник аварии уйдет от ответственности
Евгения ОСТРАЯ
Евгения ОСТРАЯ
Погибшей девочке было всего 13 лет

Погибшей девочке было всего 13 лет

Фото: Личный архив

Белокурая улыбчивая девочка смотрит на своих родных, но теперь только с фотографии. Целая серия таких карточек, где Диана Боярко в нарядной белой блузке и с длинными волосами, осталась с первого сентября. Кто же знал, что это будет ее последний в жизни сентябрь?!

- Диана была отличницей, активисткой в школе, танцевала в местном ансамбле...А теперь ее нет, - говорит мама 13-летней девочки Наталья.

От удара машину помяло

От удара машину помяло

Фото: Личный архив

24 сентября около семи часов вечера Диана возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

- Она шла по кромке дороги, тротуар здесь резко заканчивается и начинается просто обочина. А они ехали по странной траектории, то ли обгоняли кого-то, то ли что... Они просто подсекли ее, только мусорный контейнер их остановил, - рассказывает женщина.

Они - это 19-летний Егор Ярошевский за рулем и еще несколько подростков в салоне.

Диана умерла, не приходя в сознание

Диана умерла, не приходя в сознание

Фото: Личный архив

Удар был такой силы, что тело Дианы упало, как кукольное. Так, что детские кроссовочки собирали соседи по улице с фонарями. Реанимация отвезла ребенка в больницу. Но травмы были такие, что никаких надежд врачи родителям не давали.

- У нее случился отек мозга, переломаны кости таза были, еще много всего...А 1 октября Дианочка умерла, - говорит убитая горем мама.

За это время парень, сидевший в тот вечер за рулем авто, не сделал ни одной попытки выйти с родителями девочки на связь.

- Я знаю, что они наняли адвоката. Никаких извинений нам не поступало, - продолжает Наталья Боярко.

Кроссовки девочки разметало по обочине

Кроссовки девочки разметало по обочине

Фото: Личный архив

Кроме того, водителя "девятки", по данным родни, спустя два месяца после аварии не привлекли в качестве подозреваемого. Само уголовное дело было возбуждено 23 ноября.

- Уголовное дело находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Славянскому району. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, содержание которых, в соответствии со статьей 161 УПК РФ разглашению не подлежит, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Схему ДТП сейчас изучают следователи

Схему ДТП сейчас изучают следователи

Фото: Личный архив

Мама Дианы Наталья Боярко просит свидетелей трагедии помочь ей добиться справедливости.

Школьница любила танцевать

Школьница любила танцевать

Фото: Личный архив

- Я прошу всех, кто что-либо видел в тот вечер. Кто стал свидетелем трагедии с нашей девочкой, сообщить любую информацию, - обратилась она к возможным очевидцам ДТП.

"КП"-Кубань" будет следить за ходом расследования.

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