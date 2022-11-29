13-летнюю школьницу на Кубани насмерть сбила «девятка» с подростками, когда она по обочине возвращалась домой

Погибшей девочке было всего 13 лет Фото: Личный архив

Белокурая улыбчивая девочка смотрит на своих родных, но теперь только с фотографии. Целая серия таких карточек, где Диана Боярко в нарядной белой блузке и с длинными волосами, осталась с первого сентября. Кто же знал, что это будет ее последний в жизни сентябрь?!

- Диана была отличницей, активисткой в школе, танцевала в местном ансамбле...А теперь ее нет, - говорит мама 13-летней девочки Наталья.

От удара машину помяло Фото: Личный архив

24 сентября около семи часов вечера Диана возвращалась домой по давно исхоженной дороге, когда прямо на обочине в нее на всей скорости влетела "девятка".

- Она шла по кромке дороги, тротуар здесь резко заканчивается и начинается просто обочина. А они ехали по странной траектории, то ли обгоняли кого-то, то ли что... Они просто подсекли ее, только мусорный контейнер их остановил, - рассказывает женщина.

Они - это 19-летний Егор Ярошевский за рулем и еще несколько подростков в салоне.

Диана умерла, не приходя в сознание Фото: Личный архив

Удар был такой силы, что тело Дианы упало, как кукольное. Так, что детские кроссовочки собирали соседи по улице с фонарями. Реанимация отвезла ребенка в больницу. Но травмы были такие, что никаких надежд врачи родителям не давали.

- У нее случился отек мозга, переломаны кости таза были, еще много всего...А 1 октября Дианочка умерла, - говорит убитая горем мама.

За это время парень, сидевший в тот вечер за рулем авто, не сделал ни одной попытки выйти с родителями девочки на связь.

- Я знаю, что они наняли адвоката. Никаких извинений нам не поступало, - продолжает Наталья Боярко.

Кроссовки девочки разметало по обочине Фото: Личный архив

Кроме того, водителя "девятки", по данным родни, спустя два месяца после аварии не привлекли в качестве подозреваемого. Само уголовное дело было возбуждено 23 ноября.

- Уголовное дело находится в производстве следственного отдела ОМВД России по Славянскому району. Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, содержание которых, в соответствии со статьей 161 УПК РФ разглашению не подлежит, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе УМВД по Краснодарскому краю.

Схему ДТП сейчас изучают следователи Фото: Личный архив

Мама Дианы Наталья Боярко просит свидетелей трагедии помочь ей добиться справедливости.

Школьница любила танцевать Фото: Личный архив

- Я прошу всех, кто что-либо видел в тот вечер. Кто стал свидетелем трагедии с нашей девочкой, сообщить любую информацию, - обратилась она к возможным очевидцам ДТП.

"КП"-Кубань" будет следить за ходом расследования.