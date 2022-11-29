Скинут маски. Как в Краснодаре накажут водителей, которые заклеивают номера авто

С закрытых номеров будут снимать посторонние предметы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уловки автовладельцев теперь не пройдут. Прикрыть номер на платной муниципальной стоянке больше не получится. По постановлению администрации Краснодара оператор парковки должен регистрировать машину. Это значит, что он может очистить номер от посторонних предметов, чтобы определить владельца автомобиля. Такие правила вступят в силу в 2023 году.

- Многие водители чувствуют безнаказанность, когда при пользованиями городскими платными парковками скрывают номера автомобилей медицинскими масками или визитками. Для решения этой проблемы с нового года скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов, — заявил глава Краснодара Евгений Наумов.

Сегодня в Краснодаре работает более 300 платных муниципальных парковок на 9 тысяч мест. Оплатить за стоянку можно несколькими способами: через приложение, сайт или паркомат. В среднем час обходится в 30-50 рублей.

За 1,5 года жители и гости регионального центра заплатили 124 млн рублей за пользование городских парковок, из них 80 млн – с закрытых стоянок. В то же время неплательщиков наказывают рублем. За последний год было вынесено больше 130 тысяч постановлений на сумму 380 млн рублей. Все средства от штрафов поступают в бюджет Краснодара.

Кстати, в Краснодаре работает мобильный комплекс фото- и видеофиксации «Тайфун». Его устанавливают в салоне автомобиля для автоматической фиксации неправильной остановки и стоянки транспорта — госномер, местоположение, дату и время выявленного нарушения. Штраф за такое нарушение составляет 1 500 рублей. Постановление об административном правонарушении автовладельцу направляют по почте.