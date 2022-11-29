Хоккей на Кубани: ТОП-5 причин сходить на матчи Континентальной хоккейной лиги

Фото: Shutterstock

В разгаре новый сезон Континентальной хоккейной лиги, в котором принимают участие 22 клуба из России, Беларуси, Казахстана и Китая. На Кубани в рамках Чемпионата пройдет больше 30 матчей. Мы собрали несколько веских причин, почему стоит побывать на этих играх вживую.

ЯРКИЕ ЭМОЦИИ И ЗРЕЛИЩНОСТЬ

Если вы думаете, что хоккей — это только чемпионаты мира и Олимпийские Игры, то сильно ошибаетесь. Игры клубов Континентальной хоккейной лиги часто выдаются не менее зрелищными, чем финалы крупных международных турниров. Хоккейные болельщики нередко становятся свидетелями реальных ледовых баталий на огромных скоростях.

Наблюдать за игрой увлекательно, появляется спортивный азарт, даже если вы хоккеем интересуетесь лишь отчасти. На арене можно выплеснуть накопившиеся эмоции и получить заряд бодрости, который поможет справиться с повседневными стрессами. А еще такие спортивные мероприятия - отличный повод собрать компанию друзей.

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

Считаете, что поход на матч дорогое удовольствие? Спешим вас обрадовать, хоккей — это не так затратно, как может показаться. Цена билетов на хоккейный матч вполне доступна, а у болельщиков есть возможность дополнительно сэкономить - по 26 февраля 2023 года держатели карт «Мир» могут купить билеты на матчи 20 клубов – участников Континентальной хоккейной лиги - с кешбэком 10%. Покупать билеты с кешбэком можно на сайтах клубов, а также Яндекс.Афиша, Чемпионат и Кассир.ру. Главное условие – зарегистрировать национальную карту до покупки на сайте программы лояльности платежной системы или в мобильном приложении «Привет, Мир!», а затем оплатить билет онлайн зарегистрированной картой.

- Национальная платежная система стала партнером КХЛ в интересный для нашего хоккея год. В 2022 году КХЛ проводит свой 15 сезон, в сентябре исполнилось 50 лет с момента проведения легендарной Суперсерии, а в декабре российскому хоккею исполнится 76 лет. Для многих россиян посещение хоккейных матчей с семьей или друзьями уже стало традицией. «Благодаря выгодному кешбэку болельщики могут чаще посещать игры любимых команд и поддерживать их на трибунах, — говорит директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы «Мир» Наталья Пейсахович.

АВТОГРАФ-СЕССИИ И СУВЕНИРЫ

На льду хоккеисты суровые. Но на встречах с болельщиками они улыбчивые и доброжелательные. В перерывах между периодами можно взять автографы у любимых игроков. А еще сфотографироваться с ними. Главное, заранее узнать, где проводятся автограф-сессии. Кроме того, перед игрой можно закупиться сувенирами - свитерами, дудками, флагами и кепками.

ТРЕНИРОВКА ВНИМАТЕЛЬНОСТИ

Во время хоккея необходимо следить сразу за всеми игроками, а еще за шайбой. Это способствует улучшению периферического зрения и внимательности. У человека, который регулярно наблюдает за играми на льду, вырабатывается быстрая реакция, улучшается координация.

ДОСУГ С ПОЛЬЗОЙ

Посещение хоккейных матчей может стать идеальным способом приучать детей к спорту с детства. Ребенок может заинтересоваться игрой и хоккей станет его серьезным увлечением. Этот вид спорта полезен для здоровья, при занятиях вырабатывается быстрая реакция, укрепляются все группы мышц и поддерживается прекрасная физическая форма. А еще хоккей помогает воспитывать в детях чувства патриотизма, формирует уверенность в себе, в своих силах и способностях.

Фото: Shutterstock

НЕ ПРОПУСТИ

Когда идти на хоккей

Матчи Континентальной хоккейной лиги на Кубани проходят с сентября по февраль, так что вы еще успеете побывать на играх. Напомним, когда они пройдут, а вы - выбирайте, что смотреть. Место встречи - Дворец спорта "Большой", Сочи.

• 2 декабря 2022 года: ХК Сочи - Динамо Мн

• 4 декабря 2022 года: ХК Сочи - ЦСКА

• 23 декабря 2022 года: ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар

• 25 декабря 2022 года: ХК Сочи - Ак Барс

• 28 декабря 2022 года: ХК Сочи - Нефтехимик

• 30 декабря 2022 года: ХК Сочи - Динамо Мск

• 8 января 2023 года: ХК Сочи - СКА

• 10 января 2023 года: ХК Сочи - Витязь

• 12 января 2023 года: ХК Сочи - Торпедо

• 14 января 2023 года: ХК Сочи - Металлург Мг

• 26 января 2023 года: ХК Сочи - Витязь

• 27 января 2023 года: ХК Сочи - Витязь

• 9 февраля 2023 года: ХК Сочи - Спартак

• 11 февраля 2023 года: ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар

• 13 февраля 2023 года: ХК Сочи - Салават Юлаев

• 23 февраля 2023 года: ХК Сочи - СКА

• 24 февраля 2023 года: ХК Сочи - Северсталь

• 26 февраля 2023 года: ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар