Нет головы и кистей рук: Вскрылись страшные подробности о найденной изуродованной на берегу реки Кубань женщине

Как умерла женщина, сейчас выясняют следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО

После того, как на берегу реки Кубань нашли останки женского тела, следователи обратились за помощью. Напомним, погибшую обнаружили в районе хутора Хомуты Тахтамукайского района республики. На страшную находку наткнулись местные мужики. Сначала они не разобрали, что лежит в воде, однако, приглядевшись, поняли - это человек. Люди тут же позвонили правоохранителям, которые приехали на место происшествия. kp.ru узнала подробности об изуродованной женщине, найденной на берегу реки Кубань.

- По предварительной информации, тело в воде пролежало ориентировочно с мая 2022 года. В это время предполагаем, что могла наступить смерть, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Адыгее. - Верхние и нижние конечности, а также голова на данный момент не найдены. Но тело не расчленили, скорее всего, это произошло из-за переувлажения. Поскольку погибшая долго находилась в водоеме.

Причина смерти женщины пока неизвестна. Для этого назначили экспертизу.

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Сейчас проверяются все сообщения о пропаже людей, которые поступали правоохранителям. Установить личность погибшей пока невозможно. С собой у женщины не было документов. На ее теле не найдено особых примет.

Следователи надеются, что по одежде родные узнают погибшую женщину.

- По предварительным данным, возраст погибшей женщины 25-30 лет, - добавляют в СК Адыгеи. - Она была одета в красную футболку, синие джинсы. Возможно, это поможет родственникам и друзьям узнать погибшую женщину.

Если вам что-то известно о женщине или вы обладаете какой-либо информацией о данном происшествии, то СК просит сообщить информацию по телефону: 8-961-818-88-58.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Жители Адыгеи нашли тело женщины на левом берегу реки Кубань

Личность погибшей устанавливается (подробнее)