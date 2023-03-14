Итальянский топ-клуб охотится на игрока ФК «Краснодар»

Эдуард Сперцян Фото пресс-службы ФК Краснодар

Трансферное окно в Европе уже закрыто, но слухи о переходах еще появляются. Одна из последних новостей – переход Эдуарда Сперцян в «Милан».

Воспитанник «Краснодара» – одна из главных целей «россонери» на ближайшее лето. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. По его словам, итальянцы сделают «быкам» предложение в ближайшее время.

Ожидается, что они выкупят футболиста летом – после завершения сезона в премьер-лиге. Правда, пока стороны не могут сойтись в цене. «Краснодар» требует минимум 12 миллионов евро, но «Милан» не готов платить больше восьми.

Известно, что в контракте Эдуарда Сперцяна прописаны отступные – 15 млн. евро. Ни итальянский, ни российский клуб эту информацию пока никак не комментируют.

Напомним, ранее за лидером «Краснодара» и сборной Армении охотился ПСВ. Голландцы даже общались с «быками». Стороны отложили переговоры до лета.

Ожидалось, что голландцы заплатят черно-зеленым около 10 млн евро. Но теперь в борьбу за игроку вступил еще и «Милан».

Сам Эдуард Сперцян признался, что его мечта – играть в европейском топ-клубе. А известный футбольный функционер, Роман Орещук, заявил, что Сергей Галицкий не отпустит воспитанника до конца контракта (2025 года).