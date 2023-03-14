Крестик спас от осколка. Священник рассказал о чуде в зоне СВО

Иеромонах Никифор в зоне специальной военной операции. Фото: Кубанское казачье войско

Настоятель Свято-Троицкого храма станицы Старонижестеблиевской Красноармейского района иеромонах Никифор два раза побывал в зоне СВО. Священник делил тяготы военной службы вместе с бойцами, жил в окопах, но самое главное – поддерживал дух казаков! Пока он был на передовой, ему удалось заняться эвакуацией раненых и даже подержать в руках автомат. Но стрелять не пришлось – оружие было рядом в целях возможной самозащиты.

Собирали всем миром

В поход отца Никифора собирали и прихожане его храма, и станичники. Но прежде всего на отправку в зону СВО он попросил благословения у митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория. Получив согласие, батюшка стал искать военную форму, снаряжение. После недолгих сборов уехал к бойцам.

- Помогали в этом деле ученики школ № 32, 15, 55, воспитанники детсада из станицы Старонижестеблиевской, их родители, педагоги. У меня ведь даже мирского ничего нет, а надо было военное надеть и, соответственно, взять с собой не один комплект, а как минимум два, - рассказал иеромонах Никифор.

В первую поездку священник жил, как обычный боец. Спал в окопах и палатках, в любое время суток молился вместе с казаками. Обряды приходилось проводить под открытым небом – местные храмы были закрыты.

- Точного времени подъема, отбоя, приема пищи там не существует. Сутки идут – все работают, – говорит он.

Поддержка бойцов

Во второй раз батюшка поехал уже зимой. Он находился в доме, в котором расположился штаб. Тут же организовал храм. С собой отец Никифор взял икону «Спаситель в терновом венце», медный крест, доставшийся от бабушки, епитрахиль (часть одежды священника, лента на шею) и много крестиков.

- Было так установлено, что собираются казаки в бой – иду их причастить. Обычно это происходило вечером, перед тем, как все пойдут отдыхать и набираться сил. Я читал молитву, общую исповедь, причащал, затем все шли спать, - вспоминает священник. - Скажу честно, что не все желали исповедоваться. Если казаки приучены, то с военными гораздо сложнее: они реже ходят в храм, поэтому стеснялись. Я это позже понял и стал подходить к тем, кто стоял поодаль. Сначала поговорю с ними, а потом уже предлагаю причаститься.

Но на этом деятельность иеромонаха Никифора не ограничилась. Он занялся еще и спасением военных.

- Нам передали транспорт, у меня были пожертвованные деньги, чтобы заправлять машину, и водить ее, мне дали охранника и доктора. И вот два месяца занимался эвакуацией. Бойцы верили, что Бог и отец Никифор их не бросят. Они знали, что я не оставлю ни одного человека, которого можно вытащить без боя, – отмечает походный священник.

Священник помогал казакам как словом. так и делом. Фото: Кубанское казачье войско

Всего в зоне СВО отец Никифор пробыл пять месяцев. Там встретил Рождество.

А эту историю отец Никифор называет чудом божьим.

- Один из добровольцев-казаков получил 11 ранений. Один из осколков попал ему в грудь, но чудом не задел важные органы, остановившись над крестиком с распятием, - рассказывает священник. – Врачи и вера в бога спасли бойца – я его причастил, а медики вытащили все осколки и поставили казака на ноги.

Отец Никифор сейчас занимается отправкой гуманитарных миссий. Фото: Кубанское казачье войско

Сейчас иеромонах Никифор вновь дома и занимается гуманитарными миссиями. Собирает вместе со станичниками и лично отвозит помощь казакам, к которым прикипел душой.